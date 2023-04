Notebook Acer Aspire 3 A315-58-76W1: SCONTO ENORME su Amazon per il portatile

Avere un PC con sé nell'epoca moderna è praticamente indispensabile, una regola per stare al passo col tempo e coi tempi: lavoro e studio nella vita frenetica di oggi richiedono un buoi portatile per ottimizzare, ma lo richiede anche lo svago, quando possibile. Questi macchinari non sempre sono a buon mercato, ed è quindi giusto cercare di risparmiare qualcosina per avere il massimo con la minima spesa. Se cercate un prodotto di questo tipo, potete contare su Acer, sempre in prima linea con la sua qualità e con prezzi vantaggiosi, come l'offerta di oggi su Amazon per il notebook Acer Aspire 3 A315-58-76W1.

Da oggi infatti potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon il notebook Acer Aspire 3 A315-58-76W1 a soli 649,00€, con uno sconto pari al 22% e un risparmio per voi di ben 180,00€.

Notebook Acer Aspire 3: l'indispensabile

Questo prodotto ha dalla sua un potente processore Intel Core i7 di 11a generazione, e un display 15.6" FHD. Monta una scheda grafica Intel Iris Xe, ben 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB, e potrete sfruttare per tutti i vostri software 512 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi attività.

Se state già pensando a batteria e comodità, sappiate che il computer portatile Acer Aspire 3 è un notebook 15,6 pollici leggero e sottile dal design professionale, progettato da Acer per offrire un'elevata mobilità, e potrete utilizzarlo per lungo tempo prima di ricaricarlo, grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 9 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.