Norton: ottieni l'antivirus DELUXE per UN ANNO al 66% di SCONTO

Un antivirus è un software progettato per proteggere i dispositivi informatici da virus, malware e altre minacce informatiche e Norton è una delle principali aziende a fornire un servizio antivirus dedicato.

La stessa Norton è protagonista nell'offerta di diversi servizi di sicurezza, tra cui: protezione contro malware, spyware, protezione per la privacy online e tanto altro ancora. Oggi è disponibile una mega offerta sull'abbonamento Deluxe scontato del 66% per un anno, prezzo unico di 34,99€ invece di 104,99€.

Norton: antivirus scontatissimo per un intero anno

Norton, dunque, offre diverse tipologie di abbonamento ma in particolar modo risulta essere interessante il Norton 360 Deluxe, progettato per fornire una protezione completa per ben 5 dispositivi e una serie di funzionalità avanzate per la sicurezza informatica.

Questo abbonamento offre protezione antivirus avanzata, difesa contro il ransomware, firewall personale, protezione della privacy online tramite l'utilizzo di una VPN, monitoraggio della rete Wi-Fi domestica, controllo parentale e sicurezza delle transazioni online.

In aggiunta, presenta un sistema di sicurezza atto a fermare qualsiasi tentativo di accesso o di incursione nel dark web. Inoltre, Norton 360 Deluxe include anche un piano di backup cloud per aiutare gli utenti a proteggere e recuperare i loro file importanti in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo.

Si tratta di una soluzione completa per la sicurezza digitale per tutta la famiglia o, qualora lo vogliate, anche da condividere con uno o più amici. Con lo sconto attivo del 66% e il pagamento una tantum risulta essere molto conveniente. Si tratta di uno dei principali fornitori, a livello mondiale, di questa tipologia di servizi e, qualora vogliate sottoscrivere un abbonamento diverso, basterà dare un'occhiata alle varie opzioni presenti.

Norton, dunque, propone uno sconto davvero imperdibile sul suo abbonamento 360 Deluxe: 66% e un prezzo annuale di soli 34,99€. La protezione online è una cosa seria e Norton la rende super accessibile.

