Norton: l'antivirus con VPN illimitata inclusa che stavi cercando

Quando navighi online, devi essere consapevole di due cose: la sicurezza dei tuoi dispositivi e della tua privacy. Per i primi, ti occorre un potente antivirus, per la seconda una VPN sicura e illimitata. Se stai pensando che ti occorre sottoscrivere due costosi abbonamenti, ti sbagli, perché con i pacchetti Norton 360 puoi averli entrambi a un ottimo prezzo.

Si tratta di bundle completi, uno migliore dell’altro. Non troverai soltanto antivirus e VPN, ma anche altri servizi sempre pensati per la sicurezza. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli dei pacchetti.

Norton 360: protezione totale per dispositivi, dati e privacy

Norton 360 è il meglio che possa offrire attualmente un sistema di protezione completo. L'antivirus integrato tiene lontani virus, malware e ransomware. Ciò vuol dire che la tua navigazione online o il download di file saranno puliti, perché Norton 360 lavora silenziosamente dietro le quinte per difenderti da qualsiasi minaccia.

Come dicevamo all’inizio, nel bundle è presente anche la VPN illimitata. Mentre molte VPN impongono limiti di traffico o durata, quella di Norton no. Navigherai in totale sicurezza, localizzare il tuo IP in un altro Paese e guardare contenuti in streaming senza restrizioni.

I pacchetti Norton 360 sono tre: Standard, Deluxe e Premium. Grazie agli sconti fino al 66%, risparmierai tantissimo il primo anno di abbonamento.

Cosa differenzia i tre bundle? Il prezzo, il numero di dispositivi e lo spazio di backup in cloud. Il pacchetto Premium consente di proteggere un solo dispositivo e dispone di 10 GB di backup nel cloud. Costo? 29,99 euro per il primo anno (sconto del 60%).

Diversamente dalla versione Standard, Deluxe e Premium contengono anche la protezione minori e il Dark Web Monitoring.

La differenza tra i due è che il primo consente di proteggere fino a 5 dispositivi, il secondo fino a 10. Lo spazio cloud, invece, è di 50 GB nella versione Deluxe e di 75 GB nella versione Premium. Per quanto riguarda il costo dell’abbonamento annuale, è di 34,99 euro per Deluxe (sconto 60%) e di 44,99 euro per Premium.

Su tutti i pacchetti è prevista sia la clausola 100% Promessa Protezione Virus che la garanzia di rimborso di 30 giorni. Se vuoi abbonarti subito, clicca sul bottone qui sotto: l’offerta sta per scadere.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.