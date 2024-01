Norton: la scelta intelligente per la sicurezza del tuo smartphone Android a soli 9,99 euro

Il tuo smartphone Android ha bisogno urgentemente di essere protetto dalle minacce online, ma non sai quale sia la soluzione più efficace? Non ti dannare a cercarla, perché l’abbiamo trovata noi per te: Norton Mobile Security.

Oltre a essere la migliore soluzione attualmente disponibile, è anche economica grazie all’attuale offerta con sconto del 66%. Invece di pagare il prezzo pieno di 29,99 euro, pagherai per il primo anno soltanto 9,99 euro. Non lasciartela sfuggire!

Norton Mobile Security: sicurezza avanzata per il tuo smartphone Android

Non pensare a Norton Mobile Security come al classico antivirus. Le funzionalità offerte dal pacchetto sono tecnologicamente avanzate. Ciò per mettere al sicuro il tuo smartphone Android.

Una di queste tecnologie è la scansione delle app, la quale prima identifica e poi elimina ogni app che rappresenta un pericolo. Inoltre, quando ti colleghi ai Wi-Fi pubblici, riceverai degli avvisi nel caso in cui una rete non è sicura. Un modo efficace per proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali.

Non bastasse questo, Norton Mobile Security blocca anche l’accesso ai siti Web pericolosi. Quindi, non dovrai temere alcun furto di dati.

Ecco perché ti stiamo consigliando questa protezione per il tuo dispositivo. Uno scudo così efficace contro le minacce digitali difficilmente lo troverai altrove. Non temere se non sei un esperto di tecnologia, perché Norton Mobile Security è stato pensato per ogni livello di conoscenza.

Usarlo è molto semplice, quindi non avrai nessuna difficoltà a capire le varie funzionalità che compongono questo pacchetto.

Visto il prezzo in promozione attualmente e le caratteristiche di cui sopra, non puoi fare a meno di acquistare questa soluzione di protezione. Il nostro consiglio è quello di non aspettare troppo, perché il prezzo in offerta potrebbe tornare quello normale. Clicca sul bottone qui sotto e acquista il software.

