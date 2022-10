Norton imbattibile contro il phishing: bloccati 25 milioni di attacchi in 3 mesi

Consumer Cyber Safety Pulse Report, l'ultimo rapporto trimestrale pubblicato da Norton, ci offre un quadro molto interessante sul numero di attacchi informatici sventati nel corso dell'estate 2022.

Scopriamo infatti che da luglio a settembre 2022 le soluzioni di sicurezza Norton, che puoi acquistare adesso con un forte sconto, hanno bloccato 750 milioni di attacchi, per un numero che equivale a circa 8 milioni di tentativi al giorno. Una statistica importante che conferma ancora una volta la qualità dei prodotti Norton.

Norton impenetrabile: centinaia di milioni di attacchi bloccati

Nel dettaglio, la società di sicurezza informatica fa sapere di aver sventato anche:

25.2 milioni di tentativi di phishing

103. milioni di file infetti

330.000 minacce contro smartphone e tablet

63.000 attacchi ransomware

Più di 1 miliardo di tracker script

Le ultime tendenze per gli hacker e in generale i criminali informatici riguardano le truffe sugli acquisti online. Elettronica, gioielli, vestiti e qualsiasi altra cosa viene utilizzata per attirare le vittime. Il rapporto di Norton spiega che ci sono state quasi 400.000 segnalazioni di frodi negli acquisti online nel 2021, con perdite pari a 392 milioni di dollari.

Parliamo di siti web apparentemente legittimi, che si presentano con vetrine eleganti, testimonianze e recensioni positive evidentemente fittizie. Norton mette in guardia gli utenti dall'utilizzo di portali che sembrano offrire prezzi troppo convenienti sui prodotti di marca, oltre a quelli che richiedono metodi di pagamento insoliti e non protetti.

Scegliendo una soluzione di sicurezza Norton Antivirus hai la certezza di essere avvertito nel caso stessi per acquistare su un sito contraffatto apparentemente realizzato molto bene. Sei sicuro di non essere truffato e ti proteggi anche dalla pubblicità illegale.

