Norton Family, massima protezione in rete anche per i più piccoli

Se la rete è un luogo pericoloso per gli adulti, quanto pensi possa esserlo per i tuoi figli?

Piattaforme e social network con contenuti poco adatti ai più giovani, malware e siti phishing sono solo alcune delle potenziali minacce per gli utenti alle prime armi (e non solo).

A patto di non utilizzare strumenti adeguati, poi, vi è anche il rischio che riguarda l'abuso della rete. Passare ore e ore connessi, per una giovane mente, può non essere un qualcosa definibile come "benefico".

In questo contesto, rientrano gli strumenti conosciuti come parental control. Tra i vari prodotti disponibili, però, quale si rivela quello più efficace?

Norton Family: per una rete a misura di bambino

Norton Family è, senza ombra di dubbio, una delle soluzioni più apprezzabili di questo ambito.

Si tratta di una soluzione specifica, proposta dalla nota azienda Norton, operante nel contesto antivirus da diversi decenni e vero e proprio pilastro del settore stesso.

Norton Family agisce fornendo informazioni capaci di aiutare i genitori a promuovere un utilizzo bilanciato dei dispositivi da parte dei figli, proponendo anche strumenti per insegnare abitudini online sicure.

Al di là delle classiche funzioni legate al sistema parental control, ovvero il blocco di siti non adatti ai più giovani, questo prodotto offre anche soluzioni specifiche per l'apprendimento da casa, al fine di mantenere i bambini concentrati sulle lezioni e impedire distrazioni di qualunque tipo.

La possibilità di tenere conto del tempo passato online, poi, consente di impostare limiti di tempo per l'utilizzo dei dispositivi. I report e gli alert, in questo contesto, vengono proposti al genitore direttamente attraverso la casella di posta elettronica o sul portale apposito.

Un insieme di soluzioni, dunque, che permettono ai ragazzi di venire in contatto con il Web nel miglior modo possibile.

Quanto costa Norton Family?

Lo strumento in questione è disponibile per 39,99 euro all'anno. Un costo senza dubbio accessibile, visto gli innegabili vantaggi che questo software comporta.

Non solo: va tenuto conto che questo sistema parental control è incluso di base anche nelle suite di sicurezza Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium.

