Norton Driver Updater: ottimizza al massimo il tuo PC Windows

Per ottimizzare il funzionamento del PC Windows è fondamentale poter contare su di un software sempre aggiornato. Non è solo il sistema operativo a dover ricevere aggiornamenti costanti. Per assicurarsi che tutto funzioni come dovrebbe e per sfruttare al massimo il proprio hardware, infatti, bisogna aggiornare costantemente i driver di tutti i componenti del computer.

Stare dietro a tutti questi aggiornamenti può essere complicato, soprattutto per i PC Windows più potenti e che vengono utilizzati per attività complesse, come il gaming o particolari applicazioni di grafica. A semplificare la vita agli utenti ci pensa Norton Driver Update. Un comodissimo tool che permette di mantenere i driver sempre aggiornati.

Si tratta di un aspetto fondamentale anche per quanto riguarda la sicurezza. L'utilizzo di driver con vulnerabilità note (e quindi non aggiornati) rischia di compromettere la sicurezza dell'intero sistema. Norton Driver Update è in grado di rilevare queste criticità, aggiornando in automatico i driver.

Per accedere a Norton Driver Updater è possibile attivare un abbonamento annuale. Il costo è di 54,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo, con possibilità di utilizzo su un massimo di 10 PC Windows. Norton Driver Updater può essere attivato e scaricato tramite il sito web di Norton.

Da notare che Norton propone anche Norton 360 con antivirus e VPN in un unico bundle a partire da appena 29,99 euro per un anno. Combinando i servizi di Norton è possibile mantenere sicuro e aggiornato il computer oltre che accedere a Internet senza tracciamento.

Il software Norton Driver Updater è in grado di:

rilevare driver obsoleti, danneggiati o con falle di sicurezza in Windows

o con in Windows aggiornare i driver in modo automatico , grazie a un database di oltre 50 milioni di driver sempre aggiornato

, grazie a un database di oltre 50 milioni di driver sempre aggiornato in caso di problemi con un nuovo driver, reinstallare la versione precedente del driver per ripristinare il corretto funzionamento del sistema

Con Norton Driver Updater, inoltre, è possibile avere la certezza che i driver installati siano realmente "sicuri". Il database di driver su cui si basa il software, infatti, effettua scansioni periodiche e dettagliate per assicurare l'assenza di malware.

Da notare che Norton Driver Update può essere integrato con Norton 360 (il bundle che unisce antivirus e VPN con un costo a partire da 29,90 euro per un anno) e con altri servizi gratuiti dell'azienda, come il Norton Private Browser e il Password Manager per massimizzare la sicurezza.

Combinando i software di Norton, infatti, sarà possibile avere un PC sempre aggiornato e sicuro, andando ad accedere a Internet senza tracciamento e con una protezione completa dei propri dati. Il tutto con condizioni particolarmente vantaggiose.

