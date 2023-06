Norton Antivirus Plus: proteggi il PC con questo sconto del 42%

Tutti i PC sono ormai costantemente collegati in rete e hanno bisogno di una protezione adeguata contro le più moderne minacce, in particolar modo se questi vengono usati per lavorare o contengono file e documenti importanti. Se fate uso di una singola macchina, Norton Antivirus Plus è un ottimo piano su cui fare affidamento. Offre infatti una protezione completa contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker alla propria postazione.

Norton Antivirus Plus può proteggere 1 PC, Mac, smartphone o tablet. Scopriamo tutti i vantaggi.

Norton Antivirus Plus: cosa offre la promozione

Norton Antivirus Plus è un piano pensato per proteggere PC, Mac, smartphone e tablet contemporaneamente. Può essere installato singolarmente su ciascuno di essi e fornisce una salvaguardia completa a tutte le minacce più recenti. Il motore antivirus agisce in tempo reale per impedire che malware e attacchi di qualsiasi tipo, come phishing o altro, possano mettere al rischio i vostri dispositivi o le vostre informazioni.

Ma non mancano ulteriori strumenti, come un firewall integrato, per il controllo delle connessioni in entrata e in uscita, insieme a un password manager, dove custodire tutte le vostre credenziali, sincronizzandole con tutti i dispositivi collegati o generandone di nuove.

Il cloud da 2GB, incluso nell'offerta, è perfetto per conservare documenti o altri file importanti, come misura preventiva contro perdite accidentali di dati per via di unità di archiviazione danneggiate o malware.

Norton vi rimborserà il costo dell'intero mese se un virus riesce comunque a infettare uno dei vostri dispositivi, senza che il software riesca a rimuoverlo, grazie alla garanzia Promessa Protezione Virus.

Abbonarsi è veramente semplice, basterà recarsi nella pagina del prodotto, cliccare su "Abbonati subito" e seguire le istruzioni. Una volta concluso il pagamento sarà da subito possibile scaricare l'antivirus per essere da subito protetti.

Approfittate ora dell'offerta e acquistate l'abbonamento con uno sconto del 42%, a soli 19,99€ per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.