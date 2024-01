Norton Antivirus: la tua scelta sicura a prezzi incredibili

In un'era dove la vita digitale è essenziale, proteggere i propri dispositivi e i dati personali è diventato un imperativo. Ecco perché Norton Antivirus si presenta come una soluzione impeccabile, offrendo piani diversificati in grado di soddisfare ogni esigenza di sicurezza online, il tutto a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Norton Antivirus: protezione completa a prezzi competitivi

Quando parliamo di sicurezza digitale, Norton Antivirus è da sempre una scelta affidabile e versatile. Con una gamma di piani che spazia da soluzioni base a quelle più avanzate, Norton garantisce sicurezza di alto livello, senza mai trascurare la facilità d'uso e l'accessibilità. Ecco i piani disponibili:

Partiamo da Norton AntiVirus Plus , la scelta ideale per chi cerca protezione essenziale a soli €19.99 per il primo anno . Questo piano ti assicura una difesa solida contro virus, malware e ransomware, oltre a 2 GB di backup nel cloud per salvaguardare i tuoi dati più importanti.

, la scelta ideale per chi cerca protezione essenziale a soli . Questo piano ti assicura una difesa solida contro virus, malware e ransomware, oltre a 2 GB di backup nel cloud per salvaguardare i tuoi dati più importanti. Se desideri qualcosa di più, c'è Norton 360 Standard a €29.99 per il primo anno . Questa opzione aggiunge funzionalità come una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud, rendendola perfetta per chi vuole una protezione più completa.

a . Questa opzione aggiunge funzionalità come una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud, rendendola perfetta per chi vuole una protezione più completa. Per le famiglie o coloro che gestiscono più dispositivi, Norton 360 Deluxe , a soli €34.99 per il primo anno , rappresenta la soluzione ottimale. Protegge fino a 5 dispositivi e include servizi come il Dark Web Monitoring e la Protezione per i minori, oltre a 50 GB di backup nel cloud.

, a soli , rappresenta la soluzione ottimale. Protegge fino a 5 dispositivi e include servizi come il Dark Web Monitoring e la Protezione per i minori, oltre a 50 GB di backup nel cloud. Per chi non vuole scendere a compromessi, Norton 360 Premium offre protezione per fino a 10 dispositivi a soli €44.99 per il primo anno. Con 75 GB di backup nel cloud e tutte le funzioni avanzate di Norton, è la scelta top di gamma.

Oltre la protezione antivirus. Norton va ben oltre la semplice funzione antivirus. Con Norton Secure VPN, a €39.99 per il primo anno, puoi navigare in totale sicurezza e privacy. In più, per una protezione mobile completa, Norton Mobile Security a €9.99 per il primo anno garantisce che anche i tuoi dispositivi mobili siano al sicuro dalle minacce online.

Optare per Norton Antivirus significa fare un investimento prezioso nella tua sicurezza digitale. Grazie a queste offerte, hai l'opportunità di proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali a un costo molto vantaggioso. Non lasciare che le minacce informatiche compromettano la tua sicurezza online. Visita adesso il sito di Norton, scopri di più sui piani disponibili e scegli quello più adatto a te. Con Norton Antivirus, sei tu a prendere il controllo della tua sicurezza digitale: proteggi te stesso e i tuoi cari con la garanzia e l'affidabilità di Norton.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.