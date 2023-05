Norton 360 Standard: zero rischi con antivirus, VPN e firewall

Il classico antivirus non è più sufficiente per sentirsi al sicuro.

Se fino a qualche anno fa contrastare malware, spyware e adware era relativamente semplice, oggi la situazione è cambiata.

Campagne più raffinate e spietate, combinate con nuove minacce come i ransomware, hanno reso il Web un posto davvero molto pericoloso per chi naviga senza adeguate precauzioni.

Per fortuna, anche il settore della sicurezza digitale si è evoluto. Aziende come Norton, veri e propri pilastri del settore, hanno preparato adeguate contromosse a tal proposito.

Norton 360 Standard, per esempio, rappresenta una soluzione adatta a qualunque tipo di utente che voglia navigare online senza stress e senza rischi.

Con Norton 360 Standard tutto ciò di cui hai bisogno per navigare online senza stress

Norton non ha bisogno di particolari presentazioni: l'azienda, fondata da Peter Norton nel 1990, è di fatto uno dei marchi più iconici della sicurezza informatica. Questo prodotto è, di fatto, frutto di tutta l'esperienza e professionalità di questo brand.

Se per capacità di individuazione, blocco e rimozione dei virus informatici Norton 360 Standard rappresenta un punto di riferimento per il settore, non sono da meno le utility che accompagnano il classico antivirus.

Questo è infatti accompagnato da un ottimo firewall, utilizzabile sia su macOS che in ambiente Windows, capace di bloccare connessioni sospette prevenendo eventuali infezioni.

La VPN integrata, poi, rappresenta un must per chiunque navighi online nel 2023. Si tratta di un sistema che permette di proteggere la connessione rispetto potenziali intromissioni, proteggendo privacy e anonimato online dell'utente.

Norton 360 Standard, però, non si ferma qui: il gestore di password, infatti, risulta uno strumento indispensabile per tutelare le parole d'accesso, evitando che le stesse siano dimenticate.

Infine, lo spazio protetto su cloud, rappresenta un altro asso nella manica per chi naviga online. Attraverso questo, infatti, è possibile evitare con astuzia potenziali attacchi ransomware, sempre più frequenti e temibili.

E per quanto riguarda il costo? L'attuale promozione rende questa suite di sicurezza ancora più appetibile.

Con il 60% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutta la sicurezza di Norton 360 Standard per soli 29,99 euro. Di fatto, un'opportunità da non lasciarsi scappare!

