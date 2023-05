Norton 360 Standard è più di un antivirus: VPN e firewall al 60% in meno

L'antivirus, fino a qualche anno fa, era uno strumento relativamente semplice.

Si parla di un software capace di individuare ed eliminare i virus informatici che, almeno fino alla diffusione massiccia di Internet, erano pochi e facili da gestire.

Nel contesto odierno, si parla di strumenti ben più avanzati, tanto da utilizzare spesso il termine "suite di sicurezza". D'altro canto, ai semplici malware si sono aggiunte nuove minacce, capaci di creare danni diversi alle potenziali vittime.

Adware, trojan, worms fino ai più recenti e temibili ransomware: il Web contemporaneo è un vero e proprio ricettacolo di pericoli per chi naviga online senza adeguate protezioni.

Dunque, quale soluzione riesce a far fronte efficacemente a tutta questa schiera di potenziali aggressioni?

Non solo antivirus: ecco come Norton 360 Standard protegge i tuoi dispositivi

Norton rappresenta un vero e proprio caposaldo per l'intero settore degli antivirus.

L'azienda fondata da Peter Norton, infatti, è attiva nel settore dall'ormai lontano 1990. Avendo seguito l'evoluzione della rete e le sempre più numerose minacce legate ad essa, può vantare un'esperienza ineguagliabile nel settore della sicurezza digitale.

Soluzioni come Norton 360 Standard rappresentano dunque l'apice del settore, risultando una delle suite di sicurezza più avanzate in commercio.

Oltre all'immancabile strumento di scansione malware, uno tra i più avanzati sul mercato, il prodotto Norton può vantare anche altre utility altamente efficaci.

La VPN, in grado di proteggere la connessione tramite crittografia, offre un'adeguata copertura per quanto riguarda privacy e anonimato online. Il firewall, disponibile sia per Windows che per macOS, rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.

Il gestore di password integrato è uno strumento adatto a qualunque tipo di utente, mentre lo spazio di backup dati su cloud rappresenta la soluzione definitiva per contrastare i ransomware. Infine, il sistema SafeCam risulta ideale per evitare intromissioni rispetto alla webcam.

E per quanto riguarda i costi?

Norton 360 Standard è attualmente in promozione. Ciò si traduce con un interessante sconto del 60% rispetto al prezzo di listino.

A conti fatti, dunque, questa suite di sicurezza ad alta efficacia è disponibile per soli 29,99 euro all'anno.

