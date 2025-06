Norton 360: prova gratis la suite con antivirus e VPN

Se stai cercando una soluzione completa per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali, ora puoi provare Norton 360 gratuitamente per 30 giorni. Senza impegno iniziale, potrai scoprire tutto ciò che offre questa suite di sicurezza digitale: dalla protezione antivirus al backup online, passando per la gestione sicura delle password e la navigazione anonima con VPN.

Al termine della prova, potrai scegliere il piano di Norton 360 più adatto, con sconti fino al 66%. Per attivare la prova free basta andare sul sito di Norton.

Protezione e non solo: alla scoperta di Norton 360

Il piano base di Norton 360 include tutto il necessario per mettere al sicuro 1 dispositivo – sia esso PC, Mac, smartphone o tablet – da virus, malware, ransomware e tentativi di intrusione. In più, hai a disposizione un gestore di password integrato e 2 GB di spazio cloud per il salvataggio dei tuoi file. Il tutto con la Garanzia Protezione Virus al 100%.

Chi ha esigenze più avanzate può scegliere i piani superiori:

Standard : aggiunge la VPN per una connessione cifrata e più spazio di archiviazione;

: aggiunge la VPN per una connessione cifrata e più spazio di archiviazione; Deluxe : protegge più dispositivi e introduce il Parental Control;

: protegge più dispositivi e introduce il Parental Control; Advanced: offre strumenti per la tutela dell’identità digitale, con monitoraggio del dark web, supporto in caso di furto di identità o portafoglio, e controllo dei profili social per eventuali violazioni.

Hai 30 giorni di tempo per esplorare gratuitamente tutte queste funzionalità sviluppate da Norton e valutare se continuare. Nessuna spesa iniziale, solo l’occasione di mettere alla prova uno degli strumenti di sicurezza informatica più completi in circolazione. Vai sul sito ufficiale di Norton e registrati: così potrai iniziare a testare il software.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.