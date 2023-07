Norton 360: protezione completa su PC e smartphone (con VPN inclusa)

Norton 360 è la suite di protezione di riferimento in questo momento nel settore della sicurezza informatica. La proposta di Norton, infatti, abbina un costo ridotto alla possibilità di sfruttare diversi strumenti per accedere a Internet in sicurezza, andando a massimizzare la protezione dei propri dispositivi. Per chi sceglie Norton 360, infatti, c'è l'antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce in tempo reale.

In più, senza costi aggiuntivi, c'è la VPN illimitata che permette di accedere in sicurezza a Internet, con la possibilità anche di scegliere il Paese di connessione per aggirare eventuali limiti geografici. Norton 360 è disponibile in diverse versioni: con il piano Deluxe è possibile estendere la protezione a 5 dispositivi (tra computer, smartphone e tablet) al costo di 34,99 euro per un anno. Con il piano Premium, invece, la spesa è di 44,99 euro e la protezione viene estesa a 10 dispositivi.

Per scegliere e attivare uno dei piani disponibili basta collegarsi al sito Norton, accessibile tramite il link qui di sotto.

Antivirus e VPN con Norton 360: ecco l'offerta

Scegliendo Norton 360 è possibile attivare un servizio completo che include:

protezione in tempo reale contro virus, malware e ransomware; il tool è in grado di rilevare e bloccare in automatico qualsiasi minaccia

contro virus, malware e ransomware; il tool è in grado di rilevare e bloccare in automatico qualsiasi minaccia la VPN illimitata per accedere a Internet in sicurezza

per accedere a Internet in sicurezza fino a 75 GB di spazio in cloud per il backup del proprio PC

per il backup del proprio PC servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring e Protezione Minori per un ulteriore livello di sicurezza

e per un ulteriore livello di sicurezza protezione estesa su più dispositivi in contemporanea, fino a un massimo di 10 tra PC Windows, macOS, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad

Con la promozione in corso, Norton 360 costa meno: il piano Deluxe costa 34,99 euro per un anno con 5 dispositivi protetti mentre il piano Premium costa 44,99 euro con 10 dispositivi protetti. Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.