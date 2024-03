Norton 360 Premium: la soluzione completa per la tua sicurezza e privacy online

Quando usi internet, sai bene che devi proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati da possibili attacchi. Ma non solo: devi anche salvaguardare la tua privacy, che può essere messa a rischio da chi ti spia o cerca di rubarti le tue informazioni personali.

Per questo, ti conviene usare un prodotto che ti offra sia un antivirus che una VPN, due servizi fondamentali per la tua sicurezza totale in rete. Quale? Norton 360 Premium.

Norton 360 Premium: tutto quello che ti serve in un solo prodotto

Tra le varie proposte disponibili sul mercato, una delle più vantaggiose è Norton 360 Premium, il pacchetto all-in-one di Norton che ti garantisce una protezione completa per il tuo PC e i tuoi dispositivi mobili.

Con una sola licenza, infatti, puoi proteggere fino a 10 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet. E ora puoi approfittare di un’offerta speciale: solo 44,99€ per il primo anno, invece di 109,99€, con uno sconto del 60%.

Ma cosa ti offre Norton 360 Premium? Innanzitutto, un antivirus potente e affidabile, che ti difende in tempo reale da qualsiasi tipo di minaccia online, come virus, malware, ransomware e altre.

La tua privacy, le tue informazioni finanziarie e personali saranno al sicuro ogni volta che accedi a internet. Inoltre, una VPN sicura e illimitata, che ti permette di navigare in anonimato e senza limiti geografici.

Grazie a una crittografia avanzata, i tuoi dati, come password e dettagli bancari, sono protetti da occhi indiscreti. In più, grazie al gestore di password, non dovrai più ricordare decine di password complesse, Norton le gestirà per te.

Ed infine, il piano Premium comprende anche 75 GB di spazio cloud per archiviare e tenere al sicuro i tuoi file più importanti.

Norton 360 Premium protegge anche i più piccoli. Con il tool per la protezione minori, riuscirai a gestire e monitorare la loro attività online, assicurando una navigazione sicura.

Come detto, questo pacchetto al momento può essere attivato con uno sconto speciale del 60%. Avrai tutte le funzionalità di Norton 360 Premium a soli 44,99€ per il primo anno. Ma l’offerta sarà valida ancora per poco.

Se vuoi approfittarne, clicca qui sotto e scopri come fare. Ricorda: con Norton 360 Premium, hai la sicurezza totale per il tuo PC e la tua privacy online. E non dimenticare che hai anche una VPN inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.