Norton 360 Premium: il piano di 1 anno per 10 dispositivi è super scontato

Norton 360 Premium è il pacchetto più completo delle suite di sicurezza offerte dalla nota azienda di cybersecurity e che ti permette di avere uno scudo totale da qualsiasi attacco mirato online: dai virus fino ai profili social, alla tua identità digitale e ai dati delle tue carte di credito. Oggi puoi averlo per un anno a soli 44,99 euro invece di 119,99 per una licenza che copre fino a 10 dispositivi diversi tra PC, Mac e smartphone.

La versione Premium include davvero tutto quello che può servire: con un solo abbonamento proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente tra PC, Mac, smartphone e tablet. Oltre alle funzionalità collaudate, come la VPN per navigare in incognito, il Password Manager e naturalmente la protezione antivirus in tempo reale, il piano Premium sblocca degli strumenti esclusivi focalizzati sulla protezione della persona. Troverai dunque la protezione anti-truffa Pro, il Social Media Monitoring, che ti avvisa se i tuoi account vengono compromessi o se ci sono link sospetti nei tuoi feed, e un servizio dedicato all'assistenza in caso di furto del portafoglio digitale. A completare il tutto, uno spazio di archiviazione cloud da ben 200GB.

Il prezzo promozionale di 44,99 euro è valido per il primo anno di abbonamento: dal successivo si rinnoverà in automatico al prezzo di listino di 119,99 euro l'anno, a meno che tu non decida di disdire prima il rinnovo automatico e valutare altre soluzioni.

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