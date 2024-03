Norton 360 Deluxe: sicurezza e prestazioni senza compromessi

Norton 360 è il bundle in abbonamento che consente di massimizzare la sicurezza nell'utilizzo di Internet, senza compromessi sulle prestazioni e sull'esperienza d'uso. Il servizio predisposto da Norton è pensato per garantire protezione contro le minacce del web e massimizzare la privacy durante l'utilizzo di Internet.

Il bundle in questione comprende il sistema di protezione contro virus, malware e altri software malevoli, con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce, oltre alla Secure VPN, che consente di utilizzare una VPN senza limiti per navigare senza tracciamento e con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando i blocchi geografici che caratterizzano siti web e app.

Con Norton 360 Deluxe è possibile sfruttare antivirus e VPN su ben 5 dispositivi (tra PC Windows, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad). In più, sono disponibili servizi aggiuntivi come la possibilità di accedere a 50 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati.

Grazie alla promozione in corso, Norton 360 Deluxe è attivabile con uno sconto del 66%. Il prezzo, quindi, si riduce da 104,99 euro ad appena 34,99 euro per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo. Con l'equivalente di meno di 3 euro al mese è possibile accedere senza limiti ad antivirus e VPN per massimizzare la sicurezza nell'accesso a Internet.

L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di Norton, con garanzia di rimborso integrale esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Per tutti i dettagli è possibile premere sul box qui di sotto.

Antivirus e VPN per una connessione sicura con Norton 360 Deluxe

Il punto di forza di Norton 360 Deluxe è rappresentato proprio dalla possibilità di accedere (a prezzo fortemente scontato) a un abbonamento con diversi servizi inclusi e, quindi, in grado di garantire una protezione su più livelli (sia dei dispositivi che dei dati dell'utente).

Scegliendo Norton 360 Deluxe, infatti, è possibile accedere a un bundle composto da:

sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e altre minacce che rileva e blocca il software dannoso prima che questo riesca a "colpire" il sistema

e altre minacce che rileva e blocca il software dannoso prima che questo riesca a "colpire" il sistema Secure VPN : si tratta di un servizio di VPN illimitata, con protezione della crittografia del traffico dati e la possibilità di scegliere un server in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi all'accesso a un sito web o a un'app

: si tratta di un servizio di VPN illimitata, con protezione della crittografia del traffico dati e la possibilità di scegliere un server in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi all'accesso a un sito web o a un'app 50 GB in cloud per il backup dei propri dati

dei propri dati accesso a servizi premium aggiuntivi come Dark Web Monitoring e Protezione Minori

e utilizzo dei servizi gratuiti di Norton, come Norton Password Manager e Norton Private Browser, che, grazie all'integrazione con i software di sicurezza dell'azienda, garantiscono un ulteriore livello di protezione e sicurezza dei dati

Norton 360 Deluxe è disponibile ora in promo: il costo è ridotto a 34,99 euro per un anno, invece di 104,99 euro, con possibilità di utilizzo dei software inclusi nel bundle su 5 dispositivi e con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

C'è anche la versione Premium di Norton 360 che costa 10 euro in più per quanto riguarda l'abbonamento annuale. Questa versione, ideale per le famiglie, permette di estendere la protezione fino a 10 dispositivi.

