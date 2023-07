Norton 360 Deluxe scontato del 65%: approfitta ora

Norton 360 Deluxe è il programma antivirus che fornisce una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi, insieme a funzionalità aggiuntive per la privacy.

Questa soluzione all-in-one garantisce un solido servizio antivirus, una VPN veloce e sicura e un monitoraggio costante del Dark Web in tempo reale.

Per un periodo di tempo limitato, il piano Deluxe è disponibile a un prezzo ridotto di 34,99 euro, ovvero uno sconto del 65% sul normale prezzo annuale di 99,99 euro. Con questo pacchetto puoi salvaguardare fino a 5 PC, Mac, smartphone e tablet.

Norton 360 Deluxe scontato del 65% per il primo anno

Con il piano Deluxe della suite Norton, hai accesso a una protezione all'avanguardia in tempo reale contro le minacce informatiche.

Ciò garantisce che quando navighi in Internet, le tue informazioni finanziarie e i dati sensibili rimangano al sicuro.

Inoltre, con l'aiuto del servizio Secure VPN di Norton, hai la possibilità di navigare in Internet in assoluto anonimato.

Ciò significa che puoi mantenere le tue informazioni sensibili, come dettagli del conto bancario, credenziali di accesso e documenti di lavoro importanti, completamente private e sicure.

Il piano Deluxe include l'incorporazione del monitoraggio del Dark Web. Questa funzione garantisce che nel caso in cui i tuoi dati vengano trovati nel "dark web", Norton ti informerà tempestivamente, salvaguardandoti da eventuali ripercussioni indesiderate.

Non perdere l'esclusiva opportunità di risparmiare 65 euro su Norton 360 Deluxe per il primo anno. Questa offerta è disponibile solo per un periodo di tempo limitato, quindi acquistalo ora!

