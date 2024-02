Norton 360 Deluxe: protezione completa con sconto del 66%

La protezione efficace dei tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e hacker è fondamentale. Se non l’hai ancora fatto, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta di Norton 360 Deluxe, il piano di sicurezza informatica più completo e conveniente sul mercato.

Questo pacchetto offre protezione totale per PC, Mac, smartphone e tablet, con un’ampia gamma di funzionalità avanzate. Inoltre, se ti abboni ora, puoi avere uno sconto del 66% sul prezzo annuale o biennale.

Norton 360 Deluxe: tutti i tuoi dispositivi sempre la sicuro

Norton 360 Deluxe è il piano di sicurezza informatica che ti garantisce una protezione a 360 gradi per i tuoi dispositivi. Infatti, puoi contare su:

Antivirus potente e affidabile : Norton è una delle aziende leader nel settore della sicurezza informatica, con una lunga esperienza e una reputazione consolidata. Il suo antivirus è in grado di rilevare e bloccare le minacce online in tempo reale , proteggendo i tuoi dati e il tuo dispositivo.

: Norton è una delle aziende leader nel settore della sicurezza informatica, con una lunga esperienza e una reputazione consolidata. Il suo antivirus è in grado di rilevare e bloccare le , proteggendo i tuoi dati e il tuo dispositivo. VPN per la privacy online : il pacchetto include anche una VPN, che ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo , nascondendo il tuo indirizzo IP e criptando i tuoi dati.

: il pacchetto include anche una VPN, che ti permette di navigare , nascondendo il tuo indirizzo IP e criptando i tuoi dati. Controllo parentale : puoi anche proteggere i tuoi figli mentre navigano online. Con questa funzionalità, puoi monitorare e limitare le loro attività, come i siti visitati, le app usate, il tempo trascorso e le informazioni condivise.

: puoi anche proteggere i tuoi figli mentre navigano online. Con questa funzionalità, puoi monitorare e limitare le loro attività, come i siti visitati, le app usate, il tempo trascorso e le informazioni condivise. Backup nel cloud per i tuoi file importanti : è presente uno spazio di backup nel cloud di 50 GB , dove puoi salvare i tuoi file più importanti, come foto, video, documenti e altro.

: è presente uno , dove puoi salvare i tuoi file più importanti, come foto, video, documenti e altro. Dark Web Monitoring: questo servizio di monitoraggio tiene lontano i tuoi dati sensibili dalle attività criminali e fraudolente.

Come dicevamo, se ti abboni ora, puoi avere uno sconto del 66% sul prezzo annuale o biennale. Questo significa che puoi acquistare il pacchetto a soli 34,99€ per il primo anno, o a soli 79,99€ per i primi due anni. Si tratta di un’offerta eccezionale, che ti permette di avere una protezione di qualità a un prezzo accessibile. Clicca sul bottone qui sotto e sottoscrivila subito!

