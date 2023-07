Norton 360 Deluxe: proteggiti e risparmia il 65% il primo anno

Norton 360 Deluxe è in promozione con sconto del 65% sul prezzo finale dell'abbonamento per il primo anno. Consente di salvaguardare fino a 5 PC, notebook, Mac, smartphone o tablet, fornendo una protezione in tempo reale contro malware, ransomware e tentativi di accesso non autorizzato ai sistemi.

È una soluzione sicuramente necessaria per chi, per motivi lavorativi, gestisce numerosi sistemi e deve tenere al sicuro sia i dati che i dispositivi stessi. Norton permette di garantire una protezione adeguata, fornendo delle funzionalità di sicurezza aggiuntive per proteggere anche webcam, file personali e altro.

Norton 360 Deluxe: risparmiate il primo anno con questo sconto

Norton 360 Deluxe include un antivirus efficace, in grado di riconoscere subito le minacce e fermarle prima che queste possano entrare in azione. Ciò è possibile grazie alla protezione in tempo reale, che può rilevare gli utlimi malware o possibili tentativi di accesso non autorizzato.

A ciò si aggiungono diverse altre funzionalità, come una VPN integrata, con cui crittografare il traffico di navigazione in entrata e uscita dai dispositivi. In questo modo, ogni vostra attività rimane privata, risultando illeggibile a chiunque la voglia intercettare. La VPN permette anche di accedere a tutti quei siti con limiti regionali, nonché di risparmiare sul costo di alcuni servizi, come i biglietti aerei.

Norton 360 Deluxe fornisce anche una protezione per i minori, disponibile solo per Windows, che consente di monitorare l'utilizzo dei dispositivi in modo da bloccare e prevenire l'accesso a siti potenzialmente poco adatti o pericolosi.

Con il backup su cloud potete proteggere i vostri file personali da perdite accidentali, rendendoli accessibili ovunque, a tutti i dispositivi collegati. È possibile usufruire fino a 75GB di spazio per salvare contenuti di qualsiasi tipo: dai documenti ai propri file multimediali.

Norton 360 Deluxe aggiunge inoltre SafeCam, una funzionalità in grado di rilevare accessi non autorizzati alla webcam del proprio dispositivo, bloccandoli tempestivamente per proteggere la vostra privacy.

Non perdetevi lo sconto e tutelatevi adesso dalle minacce della rete con Norton.

