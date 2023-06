Norton 360 Deluxe: proteggi i tuoi dispositivi e risparmia il 65%

I PC e i sistemi informatici connessi in rete sono ogni giorno oggetto di attacchi di qualsiasi tipo ed è quindi necessario dotarsi di una protezione sempre aggiornata per far fronte alle minacce più recenti. Chi lavora non vuole sicuramente correre il rischio di perdere i propri documenti e una buona soluzione è affidarsi a Norton 360 Deluxe, un pacchetto ora scontato del 65% che consente di salvaguardare fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone o tablet. nonché di usufruire di tutti gli standard più avanzati per stare al sicuro da qualsiasi attacco.

Norton 360 Deluxe: il riparo perfetto dalle minacce informatiche

Norton 360 è un antivirus che offre una protezione a tutto tondo ai vostri sistemi. Oltre allo scanner in tempo reale, in grado di intervenire prontamente in caso di infezione, include anche un firewall per PC e Mac per il monitoraggio del traffico di rete e il blocco di quello non autorizzato. In questo modo sarete in grado di controllare l'accesso ai siti, escludendo a priori quelli malevoli.

Oltre a ciò potrete inoltre usufruire di ulteriori strumenti che aggiungono livelli di sicurezza supplementari. Con la VPN navigherete in sicurezza cifrando il vostro traffico, così che questo risulti illeggibile a terzi, sia nelle reti private che pubbliche, spesso terreno facile per i malintenzionati. Il password manager vi fornisce invece un utile e unico luogo dove memorizzare e tenere in ordine tutte le vostre credenziali e carte di credito, in modo che anche questi dati siano al sicuro da possibili attacchi.

Norton 360 include anche SafeCam per PC, un'utile funzionalità di sicurezza che vi avviserà quando un'applicazione o un processo avvia la webcam, in modo che possiate bloccare gli accessi non autorizzati. Non manca nemmeno un cloud dove eseguire il backup di documenti e altri file importanti, così da evitare possibili perdite accidentali, dovuti a guasti o corruzioni delle unità di archiviazione.

E se uno dei vostri sistemi viene comunque infettato da un virus che Norton 360 non riesce a rimuovere, vi verrà rimborsato il costo dell'abbonamento grazie alla garanzia "promessa protezione virus".

Non vi resta che recarvi nella pagina e sottoscrivere l'offerta. Potete provarla per 30 giorni ed eventualmente ottenere un rimborso se non siete soddisfatti.

