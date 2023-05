I professionisti che lavorano in rete sanno quanto è importante proteggere i propri sistemi dalle minacce informatiche. In questi ambiti, non è solitamente sufficiente affidarsi a un antivirus base. Per questo motivo Norton ha deciso di offrire uno sconto in esclusiva del 65% per la sua offerta 360 Deluxe. Si tratta di un piano perfetto per coprire un buon numero di dispositivi contro le tipologie di attacco più diffuse, che include anche una VPN!

Norton 360 Deluxe: copertura totale dalle minacce informatiche

Norton 360 Deluxe è la soluzione ideale per mettere al riparo tutti i dispositivi dalle minacce. Supporta gli ecosistemi più diffusi, come Windows, MacOS, iOS e Android. Ecco cosa è possibile avere con soli 34.99€ l'anno:

Protezione in tempo reale: salvaguardia attiva durante la navigazione e le attività quotidiane, per le informazioni personali e le attività finanziarie durante gli accessi ai servizi.

salvaguardia attiva durante la navigazione e le attività quotidiane, per le informazioni personali e le attività finanziarie durante gli accessi ai servizi. Smart firewall per PC e Mac : blocco del traffico non autorizzato e monitoraggio delle informazioni tra i sistemi e i dispositivi.

blocco del traffico non autorizzato e monitoraggio delle informazioni tra i sistemi e i dispositivi. Backup dei file nel cloud: salvataggio di tutti i dati e prevenzione di eventuali perdite accidentali, dovute a problemi hardware o attacchi informatici.

salvataggio di tutti i dati e prevenzione di eventuali perdite accidentali, dovute a problemi hardware o attacchi informatici. Gestore credenziali: strumento integrato per la generazione e la memorizzazione di tutte le credenziali d'accesso agli account, carte di credito o altre informazioni importanti.

strumento integrato per la generazione e la memorizzazione di tutte le credenziali d'accesso agli account, carte di credito o altre informazioni importanti. VPN inclusa: navigazione anonima senza tracciamento e crittografia dei dati di navigazione inviati e ricevuti.

navigazione anonima senza tracciamento e crittografia dei dati di navigazione inviati e ricevuti. Webcam protetta: avvisi e blocco contro eventuali tentativi di accesso non autorizzato.

A questo, Norton 360 Deluxe aggiunge anche la possibilità di proteggere fino a un massimo di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e smartphone. E se qualcosa dovesse andare comunque storto? Norton da per certa l'efficacia della sua protezione. Se tuttavia uno dei vostri sistemi dovesse comunque essere colpito da un virus che non si riesce a rimuovere, avrete diritto a un rimborso relativo al periodo corrente dell'abbonamento scelto.

Approfittate dell'offerta e proteggete adesso tutti i vostri dispositivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.