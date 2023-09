Norton 360 Deluxe: lo sconto da non perdere per proteggere i PC

Norton 360 Deluxe è un potente pacchetto per proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, portatili, smartphone e tablet, che include diverse funzionalità di sicurezza tra cui una VPN e un servizio di monitoraggio per le violazioni.

Tutto ciò è compreso in un'unica soluzione, disponibile a uno sconto del 65%, che rende possibile acquistare il primo anno di abbonamento a soli 34,99€.

Norton 360 Deluxe: la soluzione con tutto quello che serve per proteggersi

Norton 360 Deluxe permette di prevenire in tempo reale le minacce grazie all'efficace antivirus, in grado di rilevare istantaneamente le minacce esistenti e quelle più recenti, salvaguardando le informazioni private e finanziarie durante le attività online.

La VPN integrata consente di navigare in totale anonimato e con maggior sicurezza, evitando il tracciamento delle attività. Grazie alla crittografia avanzata, tutti i dati di navigazione importanti, tra cui password ed estremi di sistemi di pagamento e conti bancari, rimangono privati. È inoltre possibile accedere a tutti i siti e i contenuti multimediali, senza alcun limite regionale.

Tra le funzionalità che il pacchetto include c'è anche un pratico e utile password manager, dove poter memorizzare i dati delle carte di credito e le password dei vostri account, nonché generarne di nuove e più forti. Il backup su cloud consente di salvare i file più importanti, prevenendo eventuali perdite accidentali, oltre a renderli disponibili ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Il servizio per il monitoraggio delle violazioni scandaglia la rete internet e vi avvisa nel caso una delle vostre informazioni personali risulta essere oggetto di un'attività fraudolenta. Ma non solo! La funzionalità Safe Cam (disponibile solo per Windows) blocca e vi notifica eventuali accessi non autorizzati alla webcam.

Norton 360 Deluxe include anche una protezione minori, che permette di monitorare e gestire le attività in rete, bloccando eventuali siti pericolosi o non adatti.

Norton vi assicura un rimborso entro 60 giorni dall'acquisto, se non siete soddisfatti oppure l'antivirus non è riuscito a proteggere uno dei vostri sistemi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.