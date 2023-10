Norton 360 Deluxe: imperdibile offerta lampo (-66%)

Hai bisogno di una soluzione completa per proteggere la tua sicurezza online? Allora non puoi lasciarti scappare l'offerta del momento di Norton 360 Deluxe, il pacchetto che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per restare al sicuro nel vasto mondo di Internet.

Questo incredibile pacchetto di sicurezza online, proposto da Norton, un leader riconosciuto nel settore, combina una serie di strumenti fondamentali per garantire la tua protezione online.

Grazie al 66% di sconto, potrai godere di tutti questi servizi a soli 34,99 euro per il primo anno, che equivale a soli 2,4 euro al mese. Un affare davvero conveniente, considerando che il prezzo di listino è di 104,99 euro.

Norton 360 Deluxe: a soli 34,99 euro proteggi il tuo PC

Norton 360 Deluxe: a soli 34,99 euro proteggi il tuo PC

Cosa include Norton 360 Deluxe? Innanzitutto, avrai a disposizione un antivirus potente e attendibile, sempre pronto a rilevare e bloccare qualsiasi minaccia che cerchi di infiltrarsi nel tuo sistema.

Sarai inoltre in grado di navigare in modo sicuro grazie alla VPN inclusa, che ti permette di nascondere la tua identità online e proteggere la tua privacy.

Ma le sorprese non finiscono qui! Con Norton 360 Deluxe, avrai anche accesso a un gestore di password, che ti aiuterà a creare password complesse e uniche per ogni sito web e a memorizzarle in modo sicuro.

Dimentica la frustrazione di dover ricordare numerose password, questo strumento semplice e intuitivo ti renderà la vita molto più facile.

Inoltre, grazie alla funzione di monitoraggio del dark web, sarai sempre informato se le tue informazioni personali sono state compromesse o sono in pericolo.

Riceverai avvisi tempestivi in caso di violazioni dei dati e potrai intraprendere immediatamente le azioni necessarie per proteggere te stesso e la tua identità online.

Non preoccuparti di costi nascosti o sorprese sgradevoli. Il prezzo di 34,99 euro per il primo anno include già l'IVA, quindi non dovrai pagare di più al momento del check-out.

Approfitta di questa offerta imperdibile per garantire la tua sicurezza online e navigare in tutta tranquillità.

Non lasciarti scappare Norton 360 Deluxe, il pacchetto completo che ti proteggerà da ogni minaccia nel vasto mondo di Internet.

