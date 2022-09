Norton 360: antivirus, VPN inclusa e risparmi 50€ con uno sconto

In un'epoca in cui siamo sempre più interconnessi, dotarsi di una protezione internet efficace è la scelta migliore per evitare guai. Affidarsi a Norton 360 Standard, ad esempio, ti permette di avere una potente protezione per il tuo dispositivo e la tua privacy online in un unico pacchetto: e adesso hai lo sconto di 50 euro sul piano annuale.

Con Norton 360 Standard proteggi 1 PC, Mac, smartphone e tablet da qualsiasi minaccia online il tutto, come hai visto, ad un prezzo veramente eccezionale grazie a questa promozione.

Norton 360 Standard: sicurezza tutto in uno e prezzo mai visto

Solo 24,99 euro per quello che ti offre Norton 360 Standard è sostanzialmente un regalo: un piccolo costo che vale la pena spendere per quello che otterrai. Acquistando adesso il tuo piano annuale hai subito:

Protezione dalle minacce in tempo reale e salvaguardia delle informazioni riservate e finanziare quando accedi online

e salvaguardia delle informazioni riservate e finanziare quando accedi online Una VPN sicura p er permetterti di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza: con la crittografia avanzata mantieni sicure e private le informazioni che invii e ricevi

er permetterti di navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza: con la crittografia avanzata mantieni sicure e private le informazioni che invii e ricevi Smart Firewall per PC o Firewall per Mac

per PC o Firewall per Mac Un Password Manager che include strumenti per generare, memorizzare e gestire in modo semplice le tue credenziali online

che include strumenti per generare, memorizzare e gestire in modo semplice le tue credenziali online Backup del PC nel cloud fino a 10 GB che ti permette di salvare file e documenti importanti online come misura preventiva

fino a 10 GB che ti permette di salvare file e documenti importanti online come misura preventiva SafeCam per PC che ti avvisa di eventuali tentativi di accesso alla tua webcam

Il prezzo, lo ripetiamo, è di soli 24,99 euro grazie allo sconto di 50 euro applicato sul prezzo originale. Norton ti garantisce inoltre il piano "100% Promessa Protezione Virus": questo significa che se una sola minaccia sfuggirà al controllo del programma avrai diritto al pieno rimborso. Non ti resta, dunque, che provare.

