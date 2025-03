Norton 360 Advanced: VPN e antivirus a soli 3,75€ al mese

Norton 360 Advanced è la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria sicurezza e privacy online con un unico abbonamento. Questo software offre una protezione avanzata fino a 10 dispositivi, inclusi PC, Mac, tablet e smartphone, garantendo una sicurezza informatica completa e senza compromessi.

Grazie alla nuova promozione, puoi ottenere tutto questo a soli 3,75€ al mese per il primo anno, con un risparmio del 66% sul prezzo originale di 134,99€ all'anno. Una cifra super conveniente per un servizio così completo.

Norton 360 Advanced: tutto ciò che serve per la tua sicurezza online

Norton 360 Advanced non è solo un antivirus, ma una vera e propria suite di sicurezza completa. Il suo sistema di difesa in tempo reale è progettato per bloccare virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche, proteggendo non solo i tuoi dispositivi, ma anche le tue informazioni finanziarie durante la navigazione o gli acquisti online.

Una delle funzionalità più apprezzate è la VPN sicura e illimitata, per navigare in modo anonimo e criptare i dati sensibili, come password e informazioni bancarie, mantenendoli al sicuro da accessi non autorizzati. Inoltre, il servizio di backup nel cloud per PC protegge i tuoi file importanti da attacchi ransomware, problemi hardware o furti, garantendo una copia sicura sempre disponibile.

La sicurezza si estende anche alla tua identità digitale, con funzionalità di Social Media Monitoring e un Password Manager avanzato. Ma Norton 360 Advanced si prende cura anche della tua privacy grazie a strumenti specifici come SafeCam, che impedisce l'accesso non autorizzato alla webcam, e il Dark Web Monitoring, che ti avvisa se le tue credenziali vengono trovate sul dark web.

Hai subito un furto d'identità? Norton offre un'assistenza dedicata per il recupero di documenti e credenziali, mentre le funzioni di parental control aiutano a mantenere sicura anche la navigazione dei minori.

Attiva ora Norton 360 Advanced a soli 3,75€ al mese per il primo anno e approfitta di uno sconto del 66% prima che la promo scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.