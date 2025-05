Norton 360 Advanced protegge dalle truffe online: provalo gratis

La crescente minaccia delle truffe online, come phishing, furto di identità e malware, rende sempre più essenziale avere una protezione completa per i propri dispositivi. Norton 360 Advanced offre una soluzione potente e versatile per combattere queste minacce e garantire una navigazione sicura.

Grazie alla sua suite di sicurezza, Norton 360 Advanced mette a disposizione strumenti avanzati per proteggere i tuoi dati, le tue informazioni sensibili e la tua privacy online. Adesso puoi provarla gratis per 30 giorni: andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue funzionalità principali.

Cosa offre Norton 360 Advanced

Ecco le funzionalità principali di questo software:

Protezione contro il phishing e il furto d'identità : Norton 360 Advanced rileva e blocca tentativi di phishing e siti fraudolenti che cercano di rubare i tuoi dati personali. Inoltre, grazie alla protezione contro il furto di identità, puoi dormire sonni tranquilli, sapendo che i tuoi dati sono al sicuro;

: Norton 360 Advanced rileva e blocca tentativi di phishing e siti fraudolenti che cercano di rubare i tuoi dati personali. Inoltre, grazie alla protezione contro il furto di identità, puoi dormire sonni tranquilli, sapendo che i tuoi dati sono al sicuro; VPN integrata : con la VPN di Norton, puoi navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti. La connessione criptata impedisce a hacker e tracker di accedere alle tue informazioni personali, garantendoti la privacy anche quando ti connetti a Internet in modo pubblico;

: con la VPN di Norton, puoi navigare in sicurezza su reti Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti. La connessione criptata impedisce a hacker e tracker di accedere alle tue informazioni personali, garantendoti la privacy anche quando ti connetti a Internet in modo pubblico; Backup cloud sicuro : Norton 360 Advanced ti offre uno spazio di backup nel cloud dove puoi salvare i tuoi file più importanti. In caso di emergenza, puoi facilmente recuperare i tuoi dati senza preoccuparti di perderli.

: Norton 360 Advanced ti offre uno spazio di backup nel cloud dove puoi salvare i tuoi file più importanti. In caso di emergenza, puoi facilmente recuperare i tuoi dati senza preoccuparti di perderli. Protezione per più dispositivi : hai la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, con un unico abbonamento. Che tu stia utilizzando il tuo computer o il tuo smartphone, Norton garantisce una protezione completa su tutti i tuoi dispositivi.

: hai la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi, tra cui PC, Mac, smartphone e tablet, con un unico abbonamento. Che tu stia utilizzando il tuo computer o il tuo smartphone, Norton garantisce una protezione completa su tutti i tuoi dispositivi. Gestione delle password: Grazie al suo password managere integrato, Norton 360 Advanced ti aiuta a generare e memorizzare in modo sicuro le tue password, proteggendo i tuoi account online da possibili attacchi di hacking.

Il miglior modo per scoprire l’efficacia di Norton 360 Advanced è provarlo direttamente. Puoi usufruire di una prova gratuita di 30 giorni senza alcun obbligo. Dopo il periodo di prova, se decidi di attivare l'abbonamento, puoi farlo a un prezzo scontato del 66%, solo 3,75€ al mese per il piano annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.