NordVPN ti permette di vedere RaiPlay anche all'estero

RaiPlay è la piattaforma streaming dell'emittente nazionale che permette di accedere ad un vasto catalogo di contenuti in diretta streaming e on-demand. Non solo tutte le produzioni e gli show Rai, come il festival di Sanremo, ma anche una serie di film di cui detiene i diritti di trasmissione.

Se ti trovi all'estero, però, questo accesso è fortemente limitato. Per fortuna c'è una soluzione e si chiama NordVPN: utilizzando questa rete virtuale privata, oggi nuovamente in offerta, puoi selezionare un server italiano e simulare così la presenza sul territorio nostrano per accedere interamente a RaiPlay come se fossi a casa.

Come usare NordVPN per guardare RaiPlay all'estero

Il funzionamento di tutta la procedura è molto semplice. Una volta attivato NordVPN dal sito ufficiale, ti basta scaricare l'applicazione sul dispositivo o sul PC che intendi utilizzare per lo streaming e selezionare uno dei server presenti in Italia. A quel punto, sarai libero di aprire RaiPlay, effettuare l'accesso con le tue credenziali e iniziare la visione dei tuoi contenuti preferiti.

Ci sono tante VPN che naturalmente ti permettono di fare questa cosa, ma NordVPN è il punto di riferimento del settore capace di offrire un rapporto qualità-prezzo elevato capace di garantirti sempre una connessione veloce, sicura e privata. Un uso adatto a numerosi scopi, con la privacy e la tua sicurezza messi sempre al primo posto.

Quindi, usa NordVPN per accedere a tutti i contenuti di RaiPlay anche all'estero: approfitta dell'offerta speciale e inizia subito lo streaming.

