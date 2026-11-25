Per una nuova VPN da attivare durante il Black Friday è possibile puntare su NordVPN, ora disponibile in promo con un risparmio fino al 78% per chi sceglie il piano da 28 mesi (24 mesi + 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO).

L'offerta in questione consente di ridurre il costo della VPN fino a 2,88 euro al mese. In sconto c'è anche la versione completa (con antivirus, password manager e 1 TB in cloud) che costa 3,85 euro al mese. Tutte le offerte prevedono una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.

La VPN da scegliere al Black Friday

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che garantisce l'accesso protetto a Internet grazie alla crittografia. In aggiunta, il servizio prevede una politica zero log che elimina il tracciamento dell'attività online dell'utente durante l'uso della VPN.

A disposizione degli utenti che scelgono NordVPN c'è anche un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese. In questo modo, è possibile aggirare blocchi su base geografica e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di alcun tipo.

La promo del Black Friday di NordVPN fa la differenza: il prezzo si riduce oggi fino a 2,88 euro al mese oppure fino a 3,85 euro al mese, con il piano completo che include antivirus, password manager e anche 1 TB in cloud, protetto dalla crittografia.

Per ottenere lo sconto è necessario scegliere il piano di 2 anni con 4 mesi extra grazie al codice BLAZE4MO. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

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