NordVPN: super offerta con 65% di sconto, 3 mesi extra e Buono Amazon

NordVPN chiude con il botto il mese di settembre lanciando una super offerta: 65% di sconto sul piano Completo, 3 mesi extra di servizio gratis su tutti i tre piani (Standard, Plus, Completo) e un Buono Regalo Amazon del valore massimo di 30 euro aderendo al piano Completo di 2 anni. Tutto questo con la garanzia di rimborso di 30 giorni. Per aderire all'offerta vai alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

NordVPN lancia il maxi sconto: ecco l'offerta più conveniente

Il piano più conveniente di NordVPN è quello Standard, il cui prezzo con l'ultima offerta è crollato a 3,79 euro al mese per i primi 2 anni, per effetto del 54% di sconto rispetto al precedente prezzo.

Anche il piano Standard include la VPN sicura ed ad alta velocità dei piani Plus e Completo, in aggiunta a un potente anti-malware e all'utilissimo strumento che disattiva i tracker e gli annunci pubblicitari sui siti.

L'offerta sul piano di 2 anni comprende inoltre 3 mesi di servizio in regalo, questo significa che in totale per i primi 27 mesi spendi appena 102,33 euro anziché 223,83 euro.

In più l'attivazione del piano Standard ti permette di ottenere un Buono Regalo Amazon del valore di 10 euro.

L'offerta è a tempo limitato, dunque ti suggeriamo di approfittarne subito prima che il prezzo torni a salire o i vantaggi esclusivi - come ad esempio il Buono Amazon - terminino.

Cogli al volo la nuova offerta di NordVPN sui piani di 2 anni per beneficiare di uno sconto fino al 65%, di 3 mesi extra di servizio e un Buono Regalo Amazon del valore massimo di 30 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.