NordVPN: sconto del 52% sul piano base biennale

Che le VPN siano ormai essenziali per tutelare privacy e sicurezza online è risaputo. Ciò non significa però che ogni servizio di questo tipo offra adeguate garanzie a riguardo.

Senza adeguate protezioni della connessione e una politica no-log all'altezza della situazione, di fatto una Virtual Private Network è ben poco utile. Allo stesso modo, se appesantisce troppo la connessione, risulta troppo limitante.

A cosa può servire uno strumento di questo tipo se rende difficile anche solo navigare online o scaricare la posta elettronica?

Un altro fattore per una VPN accessibile e fruibile è la facilità di utilizzo e la sua flessibilità. Risulta importante che una piattaforma di questo tipo sia abbinabile non solo al proprio computer, ma anche allo smartphone e, perché no, anche ad altri device elettronici.

Se poi consideriamo anche la questione prezzi, il cerchio si restringe molto: di fatto, NordVPN si conferma come una delle poche VPN in grado di offrire un servizio di reale qualità.

I motivi del successo di NordVPN

Come mai NordVPN è considerata come la piattaforma migliore del settore?

Lo standard di sicurezza elevato, mantenuto grazie alla crittografia, si abbina perfettamente a un'infrastruttura di server che ha pochi eguali. Si parla di 5500 server in 57 paesi: quanto basta per evitare sovraccarichi e garantire performance degne di tale nome.

Di fatto NordVPN è ideale per chi intende fruire di contenuti audiovisivi in streaming attraverso una VPN, senza avere a che fare con buffering o altri fenomeni fastidiosi.

La possibilità di utilizzare fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un singolo account, abbinato ad app specifiche per diverse piattaforme (da Windows ad Android, da macOS a iOS) sono ulteriori vantaggi apprezzati dall'utenza.

E i costi? Questo provider si contraddistingue da buona parte della concorrenza anche per il rapporto qualità-prezzo. Grazie al recente sconto del 52% sul piano biennale, la sottoscrizione base a NordVPN è ancora più appetibile.

