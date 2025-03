NordVPN: sconti fino al 72% e 6 mesi gratis sui piani di 2 anni

NordVPN ha appena attivato una promozione speciale che permette di ottenere uno sconto fino al 72% sul piano biennale, con l'aggiunta di ben 6 mesi gratuiti. Questa è un'occasione perfetta per chi desidera proteggere la propria privacy online e navigare in sicurezza, approfittando delle funzionalità avanzate offerte dal servizio.

Non ci credi? Visita subito il sito ufficiale di NordVPN per scoprire tutti i dettagli dell'offerta.

NordVPN: protezione e privacy online con sconti fino al 72%

La nuova promozione NordVPN permette di scegliere tra tre diversi piani – Base, Plus e Ultimate – pensati per adattarsi a qualsiasi esigenza. Tutti i piani includono l'accesso alla rete globale di oltre 7.000 server distribuiti in tutto il mondo, garantendo un indirizzo IP geolocalizzato e una connessione sicura e protetta.

Una delle caratteristiche più interessanti di NordVPN è la Threat Protection, che blocca malware e minacce online, mantenendo al sicuro i tuoi dispositivi. Stufo di annunci fastidiosi e invasivi? Grazie al blocco di pubblicità e tracker, NordVPN elimina annunci popup e non solo, migliorando anche la tua sicurezza online!

NordVPN è poi perfetta per aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti altrimenti bloccati nel tuo Paese. Che si tratti di streaming, lavoro o di semplice navigazione, questa VPN ti garantisce totale anonimato e protezione al 100%, specialmente quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche, riducendo al minimo il rischio di furti di dati o intercettazioni.

L'offerta attuale è la seguente:

Piano Base a soli 3,39€ al mese;

a soli 3,39€ al mese; Piano Plus a 4,39€ al mese;

a 4,39€ al mese; Piano Ultimate a 6,89€ al mese.

Tutti con la formula biennale. In più, piani Plus e Ultimate includono anche 6 mesi gratuiti di accesso completo a tutte le funzionalità di questa VPN. E allora non perdere questa occasione: attiva subito il tuo abbonamento NordVPN e naviga online con la massima sicurezza e libertà!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.