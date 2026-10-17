NordVPN scalda i motori in vista di novembre con il 75% di sconto

Mancano due settimane esatte all’inizio di novembre, mese da sempre importante per gli utenti tech, viste le tante offerte e promozioni disponibili. Da questo punto di vista, quindi, possiamo dire che NordVPN ha iniziato a scaldare i motori, offrendo fino al 75% di sconto sui piani di due anni.

L’ultima iniziativa prevede anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto. Inoltre, la nuova promo coincide anche con l’arrivo di un antivirus di nuova generazione, incluso a partire dal piano Completo, cioè quello intermedio.

Prima però di entrare nel dettaglio della novità tecnica di questo mese, ecco un breve riepilogo della promo con tutti i prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN:

3,49 euro al mese per il piano Base , 94,23 euro per i primi 27 mesi grazie ai 3 mesi aggiuntivi in regalo, poi 139,08 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

, 94,23 euro per i primi 27 mesi grazie ai 3 mesi aggiuntivi in regalo, poi 139,08 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA) 4,49 euro al mese per il piano Completo , 121,23 euro per i primi 27 mesi grazie ai 3 mesi aggiuntivi in regalo, poi 219,48 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

, 121,23 euro per i primi 27 mesi grazie ai 3 mesi aggiuntivi in regalo, poi 219,48 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA) 8,49 euro al mese per il piano Ultimate Max, 229,23 euro per i primi 27 mesi grazie ai 3 mesi aggiuntivi in regalo, poi 338,28 euro l’anno (potrebbe essere applicata l’IVA)

La novità citata qui sopra è proprio l’antivirus di nuova generazione, introdotto per la prima volta da NordVPN quest’autunno e disponibile nei piani Completo e Ultimate Max. Perché l’azienda ha scelto di potenziare il suo servizio di rete privata virtuale con un antivirus di questo tipo? Per la consapevolezza che oggi le minacce non sono solo i malware, ma sempre più spesso attacchi di phishing, furti di password e truffe.

In questo modo, dunque, NordVPN diventa un’app di sicurezza digitale completa.

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