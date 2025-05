NordVPN rende la sicurezza internet un gioco da ragazzi: approfitta del nuovo sconto

Utilizzare una VPN al giorno d'oggi è fondamentale per proteggersi dai rischi di internet. Tramite una rete privata virtuale avrai la possibilità infatti di cambiare il tuo indirizzo IP e proteggere il traffico dati con una crittografia di livello militare. Inoltre, potrai essere difeso dalle minacce più comuni, come la protezione dai malware durante il download dei file.

Ad offrire questi e molti altri servizi è NordVPN, che adesso puoi avere con un fantastico sconto del 73% attivo sul piano biennale che ti regalerà anche 3 mesi aggiuntivi gratis. In pratica, pagherai 27 mesi di protezione ad una cifra ridicola.

NordVPN lavora per proteggere la tua privacy 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sfruttando una crittografia A-256 di nuova generazione, la stessa usata da governi e istituzioni. In più, aggiunge degli strumenti che incrementano il fattore sicurezza, come la funzione Dark Web Monitor che ti invia un avviso nel caso le tue credenziali finissero in un furto di dati.

Ci sono poi anche dei vantaggi pratici come la possibilità di sfruttare i tuoi abbonamenti streaming ovunque, anche se ti trovi all'estero, tramite la funzione che ti permette di collegarti ad uno dei tanti server sparsi in tutto il mondo. In più, lo farai senza limiti di velocità o di banda streammando quanto vuoi e da qualsiasi dispositivo.

Con un solo abbonamento potrai proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente: PC, smartphone, tablet, console da gioco, smart TV e persino router di casa, così da proteggere l'intera rete. Non aspettare e approfitta subito dello sconto: NordVPN è tuo con il 73% in meno e 3 mesi in omaggio.

