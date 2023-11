NordVPN: prezzo ancora super per festeggiare il Cyber Monday

Anche in casa NordVPN è tempo di festeggiare il Cyber Monday. In occasione della giornata odierna, i nuovi clienti possono sottoscrivere il piano di due anni in sconto fino al 65%, con prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€ e 3 mesi extra in regalo. Ecco il link all'offerta.

NordVPN è il servizio VPN numero uno del mercato, in termini sia di velocità di connessione che di sicurezza. Rispetto alla concorrenza, è in grado di offrire funzionalità esclusive tali che la rendono la prima scelta in assoluto per una connessione privata efficace e sicura.

NordVPN in super offerta per il Cyber Monday

Oggi NordVPN è più di una semplice VPN. A partire dalla funzione Threat Protection, che consente di bloccare malware, tracker web, pubblicità e tutte le altre minacce informatiche comuni, per una navigazione al 100% sicura.

A questo si aggiunge la tecnologia Meshnet, un'altra esclusiva importante del servizio VPN numero uno in Italia. Grazie ad essa, gli utenti hanno l'opportunità di sfruttare una rete cifrata privata per la condivisione di file, lavorare in totale sicurezza e partecipare insieme ad altri amici a LAN party.

Un ulteriore servizio integrato nei piani di due anni è il Dark Web Monitor. Si tratta di una funzionalità che permette agli utenti di ricevere avvisi tempestivi qualora i propri account vengano compromessi in seguito a una fuga di dati.

Infine, è presente l'opzione IP dedicato. Questa consente di proteggere la propria priacy online, accedere alle reti con restrizioni IP ed evitare le denylist.

Puoi attivare l'offerta di NordVPN per il Cyber Monday su questa pagina, usufruendo di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.