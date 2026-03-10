Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

NordVPN, l'offerta di compleanno prosegue anche a marzo: ecco i nuovi prezzi

Uno dei principali punti di riferimento nel settore VPN grazie a una velocità di connessione e a un'affidabilità superiori alla media.
NordVPN, l'offerta di compleanno prosegue anche a marzo: ecco i nuovi prezzi
Uno dei principali punti di riferimento nel settore VPN grazie a una velocità di connessione e a un'affidabilità superiori alla media.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 mar 2026
Link copiato negli appunti

Se si è alla ricerca di un nuovo servizio di rete privata virtuale, vi segnaliamo che è ancora disponibile l’offerta di compleanno di NordVPN, grazie alla quale si può ottenere uno sconto fino al 76% sui piani della durata di due anni con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Pagina offerta NordVPN

Ecco una rapida panoramica dei prezzi scontati nell’ambito della promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN:

  • Piano Base: 3,09 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 83,43 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 139,08 euro l’anno (73% di sconto)
  • Piano Plus: 3,59 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 96,93 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 179,88 euro l’anno (76% di sconto)
  • Piano Ultimate: 6,59 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 177,93 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 256,68 euro l’anno (69% di sconto)

nordvpn offerta compleanno

La scontistica massima è dunque riservata al piano Plus, che rispetto a quello Base offre il tool proprietario Threat Protection Pro, strumento anti-malware pluripremiato in grado di bloccare i malware, la pubblicità all’interno dei siti web e il tracciamento dei dati, per una navigazione sul web migliore a 360 gradi.

Ad ogni modo, se si ha soltanto la necessità del servizio di rete privata virtuale il piano Base rimane il punto di riferimento assoluto, dal momento che condivide le stesse funzionalità sia del piano Plus che di quello Ultimate. D’altronde NordVPN è la scelta di milioni di persone in tutto il mondo proprio per la connessione VPN più veloce della concorrenza, grazie alla quale l’esperienza streaming è nettamente superiore.

L'offerta di compleanno di NordVPN è disponibile tramite il link che segue.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Nuova VPN veloce e sicura: ecco la migliore da scegliere a marzo 2026
VPN

Nuova VPN veloce e sicura: ecco la migliore da scegliere a marzo 2026
NordVPN: la VPN più potente del mondo ora al prezzo più basso di sempre
VPN

NordVPN: la VPN più potente del mondo ora al prezzo più basso di sempre
Come bloccare le chiamate spam grazie alla nuova funzione di NordVPN
VPN

Come bloccare le chiamate spam grazie alla nuova funzione di NordVPN
Stop alle chiamate spam: NordVPN lancia la funzione Call Protection
VPN

Stop alle chiamate spam: NordVPN lancia la funzione Call Protection