NordVPN, l'offerta di compleanno prosegue anche a marzo: ecco i nuovi prezzi

Se si è alla ricerca di un nuovo servizio di rete privata virtuale, vi segnaliamo che è ancora disponibile l’offerta di compleanno di NordVPN, grazie alla quale si può ottenere uno sconto fino al 76% sui piani della durata di due anni con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ecco una rapida panoramica dei prezzi scontati nell’ambito della promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN:

Piano Base: 3,09 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 83,43 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 139,08 euro l’anno (73% di sconto)

più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 83,43 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 139,08 euro l’anno (73% di sconto) Piano Plus: 3,59 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 96,93 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 179,88 euro l’anno (76% di sconto)

più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 96,93 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 179,88 euro l’anno (76% di sconto) Piano Ultimate: 6,59 euro al mese più 3 mesi extra di servizio in regalo, per un totale di 177,93 euro per i primi 27 mesi, con prezzo del rinnovo fissato a 256,68 euro l’anno (69% di sconto)

La scontistica massima è dunque riservata al piano Plus, che rispetto a quello Base offre il tool proprietario Threat Protection Pro, strumento anti-malware pluripremiato in grado di bloccare i malware, la pubblicità all’interno dei siti web e il tracciamento dei dati, per una navigazione sul web migliore a 360 gradi.

Ad ogni modo, se si ha soltanto la necessità del servizio di rete privata virtuale il piano Base rimane il punto di riferimento assoluto, dal momento che condivide le stesse funzionalità sia del piano Plus che di quello Ultimate. D’altronde NordVPN è la scelta di milioni di persone in tutto il mondo proprio per la connessione VPN più veloce della concorrenza, grazie alla quale l’esperienza streaming è nettamente superiore.

L'offerta di compleanno di NordVPN è disponibile tramite il link che segue.

