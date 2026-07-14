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NordVPN in offerta: ecco i prezzi validi fino al 29 luglio

La nuova promozione di questo mese consente di risparmiare fino al 75% rispetto al prezzo di listino: i dettagli.
NordVPN in offerta: ecco i prezzi validi fino al 29 luglio
La nuova promozione di questo mese consente di risparmiare fino al 75% rispetto al prezzo di listino: i dettagli.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 lug 2026
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NordVPN, punto di riferimento nel panorama VPN, propone una nuova offerta sui piani della durata di due anni valida fino al 29 luglio. Nell’ambito dell’iniziativa in corso, i prezzi partono da 3,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

L’utilità di un servizio di rete privata virtuale come quello proposto dal team di Nord Security è evidente soprattutto durante il periodo estivo. Con una VPN infatti non solo si ha la possibilità di guardare tutti i propri contenuti streaming preferiti quando si è all’estero, attraverso il superamento del blocco geografico, ma anche di connettersi in modo sicuro alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, hotel ed esercizi commerciali come ristoranti e bar.

Pagina offerta NordVPN

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I prezzi dei piani di NordVPN della durata di due anni validi fino al 29 luglio

Di seguito proponiamo una breve panoramica dei prezzi dei piani della durata di due anni di NordVPN nell’ambito della promozione che offre fino al 75% di sconto:

  • 3,49 euro al mese per due anni + 3 mesi aggiuntivi in regalo per i primi 27 mesi con il piano Base (rinnovo a 139,08 euro l’anno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo)
  • 4,49 euro al mese per due anni + 3 mesi aggiuntivi in regalo per i primi 27 mesi con il piano Completo (rinnovo a 219,48 euro l’anno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo)
  • 8,49 euro al mese per due anni + 3 mesi aggiuntivi in regalo per i primi 27 mesi con il piano Ultimate Max (rinnovo a 338,28 euro l’anno, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo)

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili presso la pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta NordVPN

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