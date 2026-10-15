NordVPN ha potenziato il piano Base e confermato gli sconti fino al 75%

L’azienda NordVPN, punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale, ha scelto di potenziare il piano Base, quello più economico, inserendo la protezione da truffe e phishing e il monitoraggio del dark web per individuare potenziali fughe di dati. Allo stesso tempo, poi, ha confermato gli sconti fino al 75% sui piani di due anni, con prezzi a partire da 3,49 euro al mese.

In questo modo, dunque, il piano Base diventa una scelta ancora più appetibile per gli utenti alla ricerca di una maggiore privacy online, soprattutto se si considera che la VPN è la medesima rispetto agli altri piani Completo e Ultimate Max.

Ricapitolando, scegliendo l’account più economico di NordVPN si ottengono una VPN sicura e ultraveloce, la possibilità di utilizzare il servizio su dieci dispositivi in contemporanea, il filtro del traffico online per bloccare potenziali truffe e tentativi di phishing, nonché il monitoraggio di un massimo di cinque indirizzi e-mail per rilevare fughe di dati nel dark web.

Inoltre, rimane anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, che consente agli utenti di richiedere l’importo completo di quanto speso all’inizio dell’acquisto se il servizio di rete privata virtuale non sia di proprio gradimento o, più semplicemente, non soddisfi le proprie aspettative iniziali.

I piani di due anni di NordVPN sono in promozione a partire da 3,49 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. Il prezzo di 3,49 euro è riferito proprio al piano Base, mentre gli altri piani sono disponibili al prezzo scontato di 4,49 euro al mese (piano Completo, sconto del 75%) e 8,49 euro al mese (piano Ultimate Max, sconto del 69%).

L’iniziativa termina la mattina del 21 ottobre alle ore 8:00, come riportato nel regolamento della promozione sul sito ufficiale nordvpn.com.

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