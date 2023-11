NordVPN per il Black Friday: -65% con la nuova PROMO

È il momento di scegliere NordVPN: grazie alla promozione in corso per il Black Friday è ora possibile attivare la VPN con un costo ridotto di appena 3,79 euro al mese andando a scegliere l'abbonamento biennale con 3 mesi extra, per una sottoscrizione di 27 mesi a prezzo bloccato. Si tratta di una promozione molto conveniente considerando che il piano mensile di ben 12,99 euro.

Da notare anche la possibilità di puntare sul Piano Completo di NordVPN che include anche 1 TB in cloud oltre al Password Manager multi-piattaforma. In questo caso, il costo è di 5,79 euro al mese con uno sconto che arriva al 65%. Con appena 2 euro al mese, quindi, è possibile aggiungere due servizi molto vantaggiosi alla VPN.

L'offerta proposta è attivabile direttamente online: basta accedere al sito ufficiale di NordVPN per completare l'attivazione del servizio. È sempre disponibile un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati" e ottenere il rimborso integrale di quanto speso. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

NordVPN in offerta per il Black Friday: i dettagli della promozione

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato: il servizio si caratterizza per una connessione protetta dalla crittografia oltre che per una politica no log che azzera il tracciamento dell'attività online dell'utente.

C'è poi il grande vantaggio di poter geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, grazie al network di migliaia di server di NordVPN. In questo modo è possibile evitare la censura online e i blocchi geografici all'accesso a siti e app.

Con l'offerta in corso per il Black Friday, NordVPN costa 3,79 euro al mese e con appena 2 euro in più al mese è possibile ottenere anche 1 TB in cloud oltre al Password Manager multi-piattaforma. L'offerta è disponibile di seguito andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un abbonamento di 27 mesi a prezzo bloccato.

La promozione di NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare con PayPal in 3 rate, oltre che una garanzia di rimborso esercitabile entro i primi 30 giorni dall'attivazione della promozione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.