NordVPN partecipa al Black Friday con la sua migliore offerta del 2025
Le offerte del Black Friday sono già entrate nel vivo: ecco quella del fornitore internazionale di VPN NordVPN.
Federico Pisanu
Pubblicato il 30 ott 2025
C'è anche NordVPN nella lista delle aziende che hanno scelto di lanciare in anticipo le loro offerte per il Black Friday. Il fornitore VPN punto di riferimento a livello internazionale è entrato a gamba tesa con la sua migliore offerta del 2025: i piani di due anni sono disponibili a partire da 2,99 euro al mese, per effetto del 74% di sconto, a cui poi si sommano tre mesi extra in regalo.

Il fiore all'occhiello di NordVPN è Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria anti-malware che aumenta ulteriormente il livello di sicurezza e privacy online per gli utenti che scelgono i piani Plus e Ultimate. Per chi invece si accontenta del servizio VPN, il piano Base rimane la scelta ideale, a maggior ragione ora che è disponibile al prezzo più basso di tutto l'anno.

nordvpn offerta black friday sconto 74 per cento

Una VPN no-log

Velocità, funzionalità proprietarie avanzate e no-log: volendo riassumere in pochi concetti chiave il motivo per cui NordVPN conferma di anno in anno la sua leadership nel settore VPN, si possono citare questi tre elementi. Un dato importante è proprio quello che fa riferimento al servizio VPN no-log, con NordVPN che non conserva i log delle attività online svolte dai suoi utenti.

Si tratta di una differenza importante rispetto alla concorrenza, in particolare quella composta dalle VPN gratuite, che per mantenere il servizio non a pagamento scendono a quelli che si possono definire come spiacevoli compromessi, o meglio a compromessi che portano a spiacevoli conseguenze. Le VPN no-log come NordVPN garantiscono una maggiore privacy digitale, che poi è lo stesso motivo per cui gli utenti sottoscrivono un servizio di questo tipo.

La promozione del Black Friday di NordVPN, grazie alla quale si può beneficiare del prezzo più basso dell'anno, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

