NordVPN, offerte pazze per il ritorno a scuola: solo 3€ al mese

NordVPN crolla a un prezzo mai visto: soltanto 3,79 euro al mese per il piano standard, anziché 8,29 euro, a cui si aggiungono tre mesi extra offerti dalla piattaforma. La promozione, rinominata "Back To School" è da cogliere al volo, soprattutto in relazione alla nota affidabilità di NordVPN - da tempo tra i numeri uno del settore e con numerosi fedelissimi utenti all'attivo.

Tutte le funzionalità di NordVPN, in sconto

Come fa NordVPN a proteggere i dati? Tramite la creazione di un "tunnel" crittografato su Internet, attraverso cui viaggiano i dati che partono da te in direzione del web. Connettersi a un server NordVPN - a proposito, sono ben 5800 quelli disponibili, collocati in 60 Paesi e dalla larghezza di banda illimitata - significa usufruire di crittografia A-256 all'avanguardia, in grado di mantenere i tuoi dati online al sicuro anche quando navighi con un Wi-Fi pubblico.

In sintesi, NordVPN assicura:

Streaming ininterrotto per guardare i tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti o interruzioni su tutti i tuoi dispositivi

per guardare i tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti o interruzioni su tutti i tuoi dispositivi Configurazione VPN facile con pochi clic

Anti-malware tramite la funzione Threat Protection, che analizza i download alla ricerca di malware, blocca i tracker e nasconde le pubblicità

tramite la funzione Threat Protection, che analizza i download alla ricerca di malware, blocca i tracker e nasconde le pubblicità Rigida politica no-log : significa che NordVPN non raccoglie né memorizza le tue informazioni private

: significa che NordVPN non raccoglie né memorizza le tue informazioni private Un solo account per sei dispositivi, tutti i sistemi operativi e browser supportati - router compreso

Sono tre i piani biennali disponibili con sconti fino al 65%: il più economico è quello Standard a 3,79 euro, mentre il più ricco di funzionalità è quello Completo a 5,79 euro. Include VPN sicura ad alta velocità, anti-malware, blocker, password manager, data breach scanner, cloud da 1 TB e crittografia file di nuova generazione. Una via di mezzo è il piano Plus a 4,59 euro mensili. Tutti e tre i piani includono tre mesi extra, offerti da NordVPN.

