NordVPN offerta esclusiva: sconti fino al 67% + 3 mesi gratis

Oggi NordVPN ha lanciato un’offerta esclusiva: puoi attivare uno dei suoi piani con sconti fino al 67% e ricevere in aggiunta 3 mesi di servizio gratuiti. Ecco qualche informazione in più e soprattutto perché dovresti affidare a NordVPN la tua sicurezza mentre sei online.

L’offerta di NordVPN

La promozione in corso ti permette di accedere a uno dei piani biennali di NordVPN a un prezzo speciale. Nel dettaglio i piani di NordVPN sono 4 e tutti in sconto. Si parte con lo Standard a 3,99 € al mese, scontato del 51%, c’è poi il Plus e il Completo, fino ad arrivare a quello più completo di tutti, il piano Ultra che costa 7,59 € al mese, in sconto del 67%, e offre tutte le funzioni di protezioni disponibili.

Scegliendo una di queste configurazioni con l’abbonamento biennale riceverai un coupon per 3 mesi gratuiti aggiuntivi, inviato direttamente alla tua email e riscattabile fino al 20 giugno 2024.

Affidarsi a NordVPN significa avere uno strumento che garantisce non solo l'anonimato online attraverso un sistema di crittografia avanzato, ma offre anche la possibilità di navigare senza limiti, grazie ai suoi oltre 5000 server sparsi in tutto il mondo. Con NordVPN, puoi facilmente superare censure e restrizioni geografiche, godendo di una larghezza di banda illimitata e di un cambio di posizione virtuale in pochi click.

Tutti i piani di NordVPN includono anche Threat Protection, un insieme di funzionalità progettate per offrirti una sicurezza a tutto tondo:

Anti-malware : proteggi i tuoi dispositivi da malware, virus e altre minacce online.

: proteggi i tuoi dispositivi da malware, virus e altre minacce online. Anti-tracker : blocca i tracker che monitorano la tua attività online.

: blocca i tracker che monitorano la tua attività online. Ad-blocker: elimina annunci pubblicitari, pop-up e banner indesiderati, per una navigazione più pulita e veloce.

Stando a questi dettagli, con gli sconti e la promozione dei 3 mesi gratis, non c’è momento migliore di questo per abbonarsi a NordVPN. Ti consigliamo di visitare il sito al più presto, scegliere il piano che preferisci e acquistarlo prima che termini l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.