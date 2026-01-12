NordVPN, offerta di inizio anno: 70% di sconto sui piani Base e Plus

NordVPN ha lanciato una nuova offerta sui piani della durata di due anni, con sconti fino al 70% e prezzi a partire da 3,39 euro al mese. La scontistica massima è riservata ai piani Base e Plus, mentre il piano Ultimate beneficia di uno sconto pari al 67%. Inoltre, tutti i piani godono di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con NordVPN ciascun utente può bloccare il tracciamento dei dati, mantenere i propri dati personali al privato e proteggere la propria identità digitale. Il servizio di rete privata virtuale garantisce infatti il mascheramento di tutte le informazioni sensibili relative a ciascuna persona, tra cui nome, cronologia di navigazione e posizione.

Una VPN veloce e sicura

Oltre che la garanzia di rimborso di 30 giorni, i tre piani di NordVPN hanno in comune anche il servizio di VPN sicura e veloce, grazie alla quale chiunque può proteggere la propria connessione Internet e accedere ai propri contenuti preferiti ovunque si trovi, che sia in Italia, in Europa o al di fuori del continente europeo.

Se la scelta ricade sul piano Plus, che al momento beneficia di uno sconto massimo del 70%, si ottiene anche Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware di NordVPN che offre una protezione di navigazione avanzata, il blocco della pubblicità e dei tracker, nonché la protezione senza limiti dalle e-mail. C'è poi un comodo gestore delle password compatibile con più device.

Infine, il piano Ultimate include tutte le funzionalità dei precedenti piani con in più l'archiviazione su uno spazio cloud sicuro da 1 TB e l'assicurazione Cyber, che prevede una copertura da 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d'identità online.

Nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative si può sempre recuperare quanto speso esercitando il diritto di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

