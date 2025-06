NordVPN, offerta 2 in 1: 72% di sconto e fino a 10 Giga di dati gratuiti per l'eSIM Saily

Avete in programma una vacanza all'estero nelle prossime settimane e per evitare la censura online state prendendo in considerazione l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete privata virtuale che nasconde l'indirizzo IP dei suoi utenti rendendoli invisibili a provider di rete, governi e cybercriminali.

A questo proposito vi segnaliamo l'offerta 2 in 1 di NordVPN: fino al 72% di sconto sui piani di due anni e fino a 10 Giga di dati gratuiti per il servizio di eSIM internazionale Saily. I prezzi partono da 3,39 euro al mese, con tanto di garanzia della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

La VPN di NordVPN si distingue dagli altri servizi concorrenti per la migliore qualità dell'infrastruttura di rete, una velocità di connessione superiore e funzionalità di sicurezza extra (una su tutte Threat Protection Pro). L'offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, è attivabile direttamente sul sito ufficiale alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il link qui sotto.

Come contrastare la censura online in Cina con una VPN

Ipotizziamo che siete per la prossima vacanza estiva siete diretti in Cina, un Paese dove il controllo di Internet è in mano al governo tramite il Great Firewall, un meccanismo di censura online che consente alla Repubblica Popolare Cinese di regolamentare le informazioni a cui gli utenti hanno accesso attraverso il web.

Cosa comporta ciò in concreto? Nella maggior parte dei casi l'impossibilità di accedere a piattaforme quali Facebook, Gmail, Instagram, OneDrive, Wikipedia, X, YouTube, ChatGPT, Twitch, Pinterest, ecc. Per bypassare il Great Firewall della Cina lo strumento più efficace è proprio la VPN.

Con NordVPN è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia per continuare a usare Internet come se si fosse nel nostro Paese, superando così la censura online cinese. In più, grazie all'offerta in corso, è anche possibile contare su un massimo di 10 Giga di dati gratuiti con l'eSIM per l'estero Saily.

