NordVPN, lo sconto del 75% ha i giorni contati: scade il 21 ottobre

La promozione di NordVPN sui piani della durata di due anni, che prevede uno sconto fino al 75%, sta per terminare. L’ultima data utile per approfittare del maxi sconto è quella di mercoledì 21 ottobre, con la possibilità di risparmiare anche ulteriori 3 mesi regalati dall’azienda punto di riferimento nel settore VPN.

Connessione veloce, antivirus di nuova generazione integrato e protezione su più dispositivi in contemporanea con una singola licenza rendono NordVPN un unicum tra i fornitori VPN a livello internazionale. Grazie alla promo in corso, i prezzi partono da 3,49 euro al mese, con la possibilità di godere inoltre di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Uno dei principali punti di forza di NordVPN è la velocità di connessione, che ha il pregio di offrire maggiore sicurezza e una migliore esperienza d’uso, in particolare durante la visione di un evento sportivo in diretta, un film o una serie tv. Il merito è del protocollo proprietario NordLynx, basato sul noto protocollo WireGuard, e la rete server costituita da oltre 7.000 server distribuiti in più di 100 località in tutto il mondo.

La VPN è uguale in tutti i tre piani messi a disposizione, quindi Base, Completo e Ultimate Max. È invece un’esclusiva dei piani Completo e Ultimate Max l’antivirus di nuova generazione, la novità più recente introdotta dall’azienda per assicurare una protezione online maggiore ai suoi utenti. Tra le altre cose, protegge da truffe, furti di password e attacchi di phishing.

A tutto questo, poi, si aggiunge la possibilità di estendere i vantaggi di una singola licenza ad almeno dieci dispositivi in contemporanea.

In chiusura un riepilogo dei prezzi dei piani di due anni validi fino al 21 ottobre:

3,49 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo: piano Base

per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo: piano 4,49 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo: piano Completo

per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo: piano 8,49 euro al mese per 24 mesi + 3 mesi extra in regalo: piano Ultimate Max

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