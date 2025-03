NordVPN lancia una nuova offerta: 27 mesi a un prezzo incredibile

È il momento giusto per puntare su NordVPN: il servizio, oramai considerato come la migliore VPN sul mercato, è protagonista di una nuova promo esclusiva, richiedibile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Grazie a questa promo, infatti, è possibile attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo della VPN, con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c'è anche la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

L'offerta è disponibile qui di sotto.

NordVPN: la scelta giusta per una nuova VPN

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati che può contare sulla crittografia del traffico dati e su di una politica no log per garantire ai suoi utenti una connessione sicura e senza alcun tracciamento. Ad arricchire il servizio, inoltre, c'è un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, tramite l'app di NordVPN, è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e andare, quindi, ad aggirare blocchi geografici e censure online. Gli utenti che si affidano al servizio, inoltre, hanno la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le applicazioni messe a disposizione su tutti i principali sistemi operativi. Il servizio ha tutte le carte in regola per essere considerato come la miglior VPN da scegliere oggi.

Con la nuova offerta appena partita, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese, andando a scegliere il piano di 2 anni con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo senza limiti della rete VPN. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. La promo è disponibile qui di sotto.

