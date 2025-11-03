NordVPN lancia i prezzi più bassi del 2025 con l'offerta del Black Friday

NordVPN, azienda leader nel settore VPN, ha lanciato l'offerta del Black Friday sui piani della durata di due anni, ora disponibili ai prezzi più bassi di tutto il 2025: si parte dai 2,99 euro al mese del piano Base, che offre il medesimo servizio di rete privata virtuale incluso nei piani Plus e Ultimate, disponibili rispettivamente a 3,89 euro e 6,39 euro al mese.

Con NordVPN si ottiene uno dei servizi VPN più veloci del settore, grazie all'innovativo protocollo NordLynx che riesce a combinare sicurezza e velocità per un'esperienza di navigazione sul web nettamente superiore rispetto allo standard medio garantito dalla concorrenza. In più i piani Plus e Ultimate integrano un potente strumento di protezione dai malware, Threat Protection Pro, che blocca anche la pubblicità, il tracciamento dei dati e l'accesso a siti di phishing.

I piani di due anni di NordVPN in sconto del 74%

Come accennato all'inizio, il piano Base di NordVPN è in offerta a 2,99 euro al mese per i primi due anni, a cui si sommano tre mesi extra di servizio gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni. I tre mesi extra e la garanzia di un mese a partire dalla data di acquisto sono tratti distintivi della promozione del Black Friday e sono validi dunque anche i piani Plus e Ultimate.

Per gli utenti che desiderano una maggiore protezione e privacy online segnaliamo la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, disponibile a partire dal piano Plus, ora in offerta al prezzo scontato di 3,89 euro al mese. In più è incluso anche un comodo gestore di password per salvaguardare le proprie credenziali e rafforzare la sicurezza dei propri account online.

Infine è possibile sottoscrivere il piano Ultimate a 6,39 euro al mese per due anni. Quest'ultimo piano include sia uno spazio di archiviazione crittografata sul cloud da 1 TB e una copertura assicurativa da 5.000 euro contro le truffe online e i furti d'identità.

