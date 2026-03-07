Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN: la VPN più potente del mondo ora al prezzo più basso di sempre

NordVPN in offerta: scontato del 76% a 3,09€. Streaming sbloccato, connessioni sicure e eSIM Saily da 1GB gratis. Garanzia rimborso 30 giorni.
Roberta Bonori
Pubblicato il 7 mar 2026
Quante volte hai cliccato su un video e ti sei trovato davanti a quel messaggio: "Questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese"? O hai usato il Wi-Fi di un aeroporto con la vaga sensazione che qualcuno stesse spiando i tuoi dati? Se ci pensi, la tua vita digitale è piena di piccoli blocchi, limitazioni e rischi invisibili che ti tolgono libertà ogni giorno.

NordVPN risolve tutto questo in un clic. E adesso puoi attivarla al prezzo più basso di sempre: piano biennale scontato del 76%, per soli 3,09€ al mese. Non ti convince ancora? C'è anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni: puoi provarla senza rischiare nulla, rendendola di fatto una VPN gratuita per il primo mese.

Naviga al sicuro con NordVPN

Tutto quello che puoi fare con NordVPN

  • Netflix USA, BBC, Disney+ UK: scegli il Paese, cambi server, e accedi a cataloghi interi di contenuti che altrimenti non vedresti mai. Film, serie, documentari esclusivi: tutto sbloccato.
  • Connessioni sicure ovunque: Wi-Fi dell'aeroporto, dell'hotel, del bar sotto casa - con NordVPN la tua connessione è cifrata e invisibile a chiunque voglia curiosare.
  • Threat Protection Pro: blocca pubblicità invasive, malware e tracker prima che raggiungano il tuo dispositivo. Navigazione più pulita, più veloce, più sicura.
  • Fino a 10 dispositivi contemporaneamente: PC, smartphone, tablet, smart TV - tutta la famiglia protetta con un unico abbonamento.
  • eSIM Saily da 1GB inclusa gratis: viaggi all'estero senza roaming e senza spendere un centesimo in più.

Attivare NordVPN oggi significa pagare risparmiare davvero e spendere meno di 3,09€ al mese. Una cifra che probabilmente spendi per un caffè e una brioche al bar, ma che ti restituisce una libertà digitale che non sapevi di meritare. Perché alla fine è di questo che si tratta: non solo di protezione, ma di poter fare online quello che vuoi, quando vuoi, da qualunque dispositivo, senza che nessuno ti guardi, ti blocchi o ti rallenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

