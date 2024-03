NordVPN: la sicurezza del Piano Standard al -51%

NordVPN ha lanciato una promozione imperdibile sul suo piano biennale standard, scontato del 51%, permettendoti di godere di una VPN affidabile e sicura a soli 3,99€ al mese. Ecco le caratteristiche incluse nel piano standard.

NordVPN Standard: tutto ciò di cui hai bisogno da una VPN

Una VPN non solo protegge la tua connessione creando un tunnel sicuro e protetto per i tuoi dati, ma ti consente anche di collegarti a server in varie parti del mondo, garantendo anonimato e sicurezza online. Grazie a NordVPN puoi posizionare il tuo indirizzo IP in varie parti del mondo, permettendoti così di aggirare eventuali restrizioni geografiche.

Ma il piano Standard non ti da solo una VPN. Le funzionalità di sicurezza incluse come l'anti-malware, il tracker e l'ADBlocker, rendono la navigazione più fluida, piacevole e libera da pubblicità invasive.

Parlando di sicurezza, con NordVPN navighi senza preoccupazioni grazie all'uso di tecnologie avanzate. La crittografia AES a 256 bit protegge i tuoi dati, mentre la funzionalità Threat Protection ti difende da malware, hacker e tracker indesiderati. Grazie alla larghezza di banda illimitata e a una rete di oltre 5000 server in 60 Paesi, la tua connessione internet sarà sempre veloce e senza interruzioni. Che tu desideri lo streaming dei tuoi contenuti preferiti, navigare senza limitazioni o accedere a siti con restrizioni geografiche, NordVPN ti offre la libertà digitale che meriti, permettendoti di proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento.

Attivare il piano NordVPN standard ora, con lo sconto attuale, rappresenta la scelta migliore per chi cerca funzionalità base ma efficaci per tutelare la propria privacy online, proteggere i dati personali, rimuovere gli annunci o semplicemente ottenere un IP in un altro paese. Con soli 3,99 € al mese hai tutto questo. Se invece cerchi funzionalità più avanzate puoi scegliere il piano Plus, Completo o Ultra.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata: visita il sito ufficiale per scoprire di più su questa offerta imperdibile e assicurati una navigazione sicura, privata e senza restrizioni con NordVPN.

