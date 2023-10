NordVPN: la nuova offerta prevede prezzi a partire da 3,79 euro al mese

C'è una nuova offerta sul sito ufficiale di NordVPN: sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,79 euro al mese per tutti gli utenti che scelgono di attivare uno dei tre piani disponibili per 2 anni. Lo sconto maggiore è per il piano Completo, mentre il prezzo più basso è dedicato al pacchetto Standard. L'offerta è a tempo limitato, per cui il consiglio è quello di prendere al balzo la promo in modo da beneficiare anche di 3 mesi di servizio aggiuntivi in regalo.

NordVPN: sconto fino al 65% sul piano di 2 anni

Da anni NordVPN è tra le VPN leader a livello internazionale. È infatti tra le poche che riesce a coniugare una sicurezza granitica a una velocità di connessione sorprendente. Si tratta della scelta ideale non soltanto per gli appassionati di serie TV ed eventi sportivi in streaming, ma anche per gli stessi appassionati di gaming.

Come accennato nell'introduzione, i prezzi partono da 3,79 euro al mese per il piano Standard, che offre tutte le funzionalità base di NordVPN, ossia una VPN veloce e sicura, il rilevamento di eventuali malware nei file scaricati e il blocco automatico sia della pubblicità invasiva che dei tracker dei siti Internet.

Si passa quindi al piano Plus, che al prezzo scontato di 4,59 euro al mese per 2 anni offre tutti i vantaggi del piano Standard più il rilevamento automatico di eventuali violazioni di password, indirizzi email e dati delle carte di pagamento, in aggiunta a un robusto password manager.

Infine il piano Completo a soli 5,79 euro per effetto del 65% di sconto, che include tutte le funzionalità dei piani Standard e Plus più lo spazio di archiviazione cloud da 1TB e l'impiego della crittografia dei file di nuova generazione.

Approfitta ora dell'ultima offerta di NordVPN per beneficiare di uno sconto fino al 65% sul piano Completo di 2 anni e ottenere 3 mesi di servizio aggiuntivi gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.