NordVPN: la nuova offerta di marzo è per tutti

NordVPN, fornitore VPN noto in Italia e nel resto del mondo, ha da poco lanciato una nuova offerta che consente di risparmiare fino al 72% sui piani della durata di due anni e ottenere sei mesi gratis di servizio. Perché per tutti? Perché al di là dei prezzi concorrenziali a partire da 3,39 euro al mese, il coupon che si riceve per riscattare i sei mesi gratuiti può essere regalato a chiunque.

Con la VPN di NordVPN si ottiene una navigazione online più privata e sicura, nonché la possibilità di guardare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi. A renderla un servizio così speciale sono anche la velocità di connessione superiore alla media e le funzionalità di sicurezza extra tra cui Threat Protection Pro che consente di bloccare malware, tracciamento dei dati e pubblicità.

NordVPN: l'offerta di marzo

La nuova promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN offre fino al 72% di sconto sui piani VPN di due anni e sei mesi gratis da riscattare tramite un coupon che si riceve via e-mail entro 48 ore dall'acquisto del piano desiderato. I due piani che consentono di beneficiare del regalo di sei mesi sono Plus e Ultimate, disponibili rispettivamente al prezzo scontato di 4,39 euro e 6,89 euro al mese.

L'offerta di marzo conferma inoltre la garanzia di rimborso di 30 giorni. Dunque, nell'eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento accettate, il sito chiarisce che si può pagare con le carte Maestro, Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express e Discover. Sono accettati anche Apple Pay, Google Pay e Amazon Pay.

Ricapitolando quindi, ecco i prezzi dei piani della durata di due anni di NordVPN con la nuova offerta del mese di marzo:

Base : 3,39 euro al mese per 24 mesi

: 3,39 euro al mese per 24 mesi Plus : 4,39 euro al mese per 24 mesi + 6 mesi gratis tramite coupon

: 4,39 euro al mese per 24 mesi + 6 mesi gratis tramite coupon Ultimate: 6,89 euro al mese per 24 mesi + 6 mesi gratis tramite coupon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.